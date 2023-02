Die massiven Erdbeben in der Grenzregion Türkei und Syrien haben auch ein Feuer am Hafen Iskenderum angefacht, das Hunderte von Schiffscontainern verschlungen hat. Es sei nicht klar, wann der Betrieb im Hafen wieder aufgenommen werden würde, heißt es von den Behörden, und weiter: "Anstehende Schiffe sollten an andere Einrichtungen verwiesen werden, da die Schiffsabfertigung nicht gewährleistet werden kann".



Eine Quelle des Hafens sagte, dass die Flammen nicht auf den Bereich übergegriffen hätten, in dem brennbare Materialien gelagert wurden, und dass die Art des Feuers, das eine riesige schwarze Rauchwolke über der Stadt freigesetzt hat, noch unklar sei. "Wir vermuten, dass es sich um Kunststoffrohmaterial oder Chemikalien handelt, aber wir konnten es nicht eindeutig bestimmen, da die Container zusammengebrochen und verstreut waren."



AP Moeller Maersk teilte mit, dass die Logistik- und Transportinfrastruktur rund um das Epizentrum des Erdbebens, einschließlich des Hafens von Iskenderun, erheblich beschädigt worden sei. Angesichts der "schweren strukturellen Schäden, die bis auf Weiteres zu einer vollständigen Einstellung des Betriebs führen", werde man die Schiffe je nach Bedarf umleiten, hieß es.



"Wir müssen für alle Buchungen, die den Hafen anlaufen oder sich bereits auf dem Wasser befinden, einen Bestimmungswechsel vornehmen. Wir planen derzeit die Umleitung von Containern zu nahegelegenen Drehkreuzen im Rahmen der betrieblichen Möglichkeiten oder die Abfertigung in Umschlaghäfen, darunter Port of Mersin (in der Türkei) und Port Said (in Ägypten)."



Man sei aktuell dabei, den möglichen Verlust von Fracht durch das Feuer zu bewerten. "Es ist noch nicht bekannt, wie lange die Wiederherstellungsarbeiten dauern werden und wann der Hafen eine vollständige Inspektion der Schäden durchführen kann."



Iskenderun beherbergt die Schwerindustrie und ist einer der beiden großen Containerumschlagplätze an der Südostküste der Türkei. Einer Quelle aus der Schifffahrt zufolge konzentriert sich der Hafen vor allem auf den türkischen Binnenhandel und nicht auf eine breitere regionale Drehscheibenfunktion.