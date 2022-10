Das Potenzial, ein Wegbereiter für diese Energieautarkie zu werden, haben hier vor allem Logistikimmobilien. Allein in Deutschland entstanden im vergangenen Jahrzehnt auf Logistikimmobilien ganze 30 Millionen Quadratmeter PV-nutzbare Neubau-Dachfläche, deren Potenzial brachliegt. Bei voller Auslastung können diese bis zu 2,5 Terawattstunden Solarstrom produzieren und damit rund eine Million Tonnen CO2 eingespart werden. In Österreich besteht ein ähnlich hohes Potenzial, das Player in der Branche bereits erkannt haben: Der internationale Transport- und Logistikdienstleister Gebrüder Weiss hat beispielsweise auf dem Weg zu klimaneutral betriebenen Logistikanlagen an seinem Standort Graz eine Photovoltaikanlage mit einem maximalen Stromertrag von jährlich über 460 Megawattstunden in Betrieb genommen. Dies entspricht etwa der Hälfte des Energiebedarfs des 27.000 Quadratmeter großen Logistikzentrums.



Der Handlungsbedarf ist in Österreich ebenfalls groß. Die Bundesregierung in Wien hat sich das Ziel gesetzt, bis 2030 die Treibhausgasemissionen um 36 Prozent gegenüber 2005 zu reduzieren. Solarenergie soll als erneuerbare Energiequelle einen wesentlichen Beitrag zu dieser Zielsetzung leisten, da rund 40 Prozent aus Photovoltaik (PV) gewonnen werden soll. Würde man diese Möglichkeit ausschöpfen, wäre eine Stromerzeugung in der Größenordnung von Solarparks möglich. Idealerweise werden diese ergänzt durch eine Solarthermie-Anlage für Heizung und Warmwasser und eine isolierte Gebäudehülle. So würden sich Logistikimmobilien sogar langfristig als Stromerzeuger etablieren und einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leisten. Zudem können großflächige Gewerbeparks Windräder auf ihrem Gelände installieren, welche die Energiegewinnung unterstützen und auch nachts Strom produzieren.



In Deutschland gibt es bereits einige Leuchtturmprojekte für energieautarke Gebäudekonzepte. Im baden-württembergischen Eschbach bei Freiburg realisiert der Hamburger Projektentwickler Ixocon eine ca. 18.500 Quadratmeter große Produktions- und Lagerimmobilie für die Avnet Embedded (Freiburg) GmbH. Das Objekt weist alle wichtigen Standards einer nachhaltigen Logistikimmobilie auf:

Eine Energieeffiziente Gebäudehülle mit überdurchschnittlich gedämmten Außenwänden

Eine PV-Anlage auf dem Hallendach zur Energiegrundversorgung

Als ökologisches Highlight eine Kühlung und Heizung der Immobilie über ein Wasser-Wärmepumpen-System

Eine hohe Energieeffizienz durch Abwärmenutzung der Produktionsmaschinen

Senkung des Strombedarfs durch intelligente Lichtsteuerung sowie Gebäude-Leittechnik

Gezielte Vermeidung von Kältebrücken bei den Toren

Nicht nur beim Gebäude wurde auf Nachhaltigkeit geachtet. Auch die Außenanlagen entsprechen durch eine klimatische und optische Aufwertung mittels Pflanzung heimischer Bäume und damit einer Stärkung der lokalen Pflanzenwelt höchsten Nachhaltigkeits-Standards.