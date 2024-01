Lustige Fakten, Begriffserklärungen und Hintergrundinfos spicken ein neues Booklet der Fachgruppe Spedition und Logistik der Wirtschaftskammer Wien. Dies soll SchülerInnen für die Berufe der Branche interessieren und wird deshalb an Schulen bei Vorträgen von Logistikbotschaftern, auf Messen und auf Veranstaltungen verteilt.



„Die Branche Spedition und Logistik ist in den vergangenen zehn Jahren stark gewachsen und wird es auch weiter tun“, erklärt Davor Sertic, Spartenobmann für Transport und Verkehr in der WK Wien, bei der Präsentation in der Fachmittelschule an der PTS im Zentrum. „Das bedeutet auch, dass wir immer mehr Fachkräfte brauchen. Um die zu bekommen, ist es wichtig junge Menschen so früh wie möglich für einen Beruf in dieser Zukunftsbranche zu begeistern. Dabei wird uns auch das bunte, kreative BOOKY zum Thema Logistik hervorragend helfen.“



Heinrich Himmer, Bildungsdirektor für Wien, präsentierte das farbenfrohe Heft mit Spartenobmann Sertic: „Es ist wichtig, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig die beruflichen Perspektiven sind. Mit dem neuen BOOKY-Heft der Sparte Transport und Logistik in der WK Wien können Schüler in die Welt der Speditionswirtschaft eintauchen.“



Dass die Bemühungen der Fachgruppe Spedition und Logistik sowie der Sparte Transport und Verkehr der WK Wien anscheinend Früchte tragen, zeige sich bei den Lehrlingen, so eine Aussendung der Fachgruppe: Im Lehrberuf Speditionskauffrau/mann ist die Zahl der Lehrlinge im Vergleich zum Vorjahr um 35 Prozent gestiegen. Bei den Lehranfängern sind es sogar 70 Prozent mehr.

„In den letzten zehn Jahren ist alleine in Wien die Zahl der Spediteure um 26 Prozent gestiegen“, so der Spartenobmann. „Daran sieht man, dass die Lehrlinge von heute oft die Unternehmer von morgen sind. Daher ist es wichtig, dass wir in der Branche langfristig denken und uns rechtzeitig um unseren Nachwuchs bemühen. Zu dieser Strategie gehört jetzt auch unser neues BOOKY.“



„Kinder heute erleben Lesen anders“, erklärt Herausgeberin und Chefredakteurin Tatjana Schröder-Halek. Daher ist das BOOKY nicht nur inhaltlich und gestalterisch auf eine junge Zielgruppe zugeschnitten, sondern enthält auch QR-Codes, die zu Audio-Inhalten führen: „Mit dieser Kooperation setzt die Fachgruppe Spedition und Logistik der WK Wien ein wirksames Zeichen für eine neue Generation von Bildungsmedien, die auch tatsächlich bei der Zielgruppe ankommen und konstruktiv genutzt werden können.“