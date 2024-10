Im niedrigpreisigen Segment bewegen sich die Preissteigerungen in einer Größenordnung von ein bis drei Prozent, im hochpreisigen Bereich sind sie kaum spürbar. Ein wesentlicher Grund hierfür ist die Zurückhaltung vieler Unternehmen, die gestiegenen Kosten vollständig an die Konsumenten weiterzugeben. In einem ohnehin angespannten wirtschaftlichen Umfeld fürchten sie, dass zu starke Preiserhöhungen die Nachfrage schwächen könnten. Eine Beispielrechnung veranschaulicht das: Ein 40-Fuß-Container fasst etwa 8.000 Schuhkartons. Bei einem durchschnittlichen Warenwert von 100 Dollar pro Paar entspricht das einem Gesamtwert von 800.000 Dollar. Selbst wenn die Transportkosten von 1.500 auf 4.500 Dollar pro Container steigen, erhöht sich der Preis pro Paar Schuhe nur um 37 Cent – eine vernachlässigbare Größe im Verhältnis zum Gesamtpreis.