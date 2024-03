Die Echtzeitplattform von Transporeon verbindet alle Akteure entlang der Transportkette, darunter Spediteure, Zollagenten und andere Beteiligte. Wenn Beiersdorf zu Beginn des Prozesses Buchungsdaten für Container eingibt, werden diese sofort in einen vernetzten Workflow eingespeist und entlang der gesamten Transportkette sichtbar. Dies automatisiert den manuellen Prozess von Buchungsanfragen und -bestätigungen, Versandanweisungen und Bill-of-Landing-Abwicklungen.



Darüber hinaus spielt es durch den Plattformgedanken keine Rolle mehr, ob Spediteure und Zollbehörden mit unterschiedlichen IT-Systemen arbeiten. Die wichtigsten Dokumente für den Container werden digital und automatisch mitgeschickt und sind über die einheitliche Plattform abrufbar. Die Dokumente können an den verschiedenen Punkten des Transports leicht eingesehen und bearbeitet werden, was eine reibungslose Transportabwicklung ermöglicht, die globalen Arbeitsabläufe strafft und gleichzeitig Ressourcen für alle Beteiligten einspart.

Das Transport Control Center von Beiersdorf nutzt Transporeon bereits seit vielen Jahren, um sein europäisches Transportnetzwerk zu steuern und Komponenten und Fertigprodukte von den Produktionsstandorten zu den Kundenmärkten zu transportieren. Dabei profitiert auch der Kundenservice von den Echtzeitinformationen der Plattform. Jetzt hat Beiersdorf die bewährten Plattformfunktionen von Transporeon auf seine gesamte globale Seefrachtabwicklung ausgeweitet und damit eine einheitliche Transportlösung geschaffen.

Malte Schulz, Vice President, Supply Chain EU & NA bei Beiersdorf, sagt: „Die Zusammenarbeit mit Transporeon treibt die Strategie voran, unsere Lieferketten zu digitalisieren. Im Rahmen des Ausbaus des Beiersdorf Control Towers für das globale Transportmanagement haben wir unseren Leistungsrahmen mit Transporeon deutlich erweitert und dabei großartige Ergebnisse erzielt. Die digitale Plattform gewährleistet eine durchgängige Prozesstransparenz und Echtzeit-Zugriff für alle internen und externen Parteien. Gleichzeitig spielt sie eine zentrale Rolle bei der Aufrechthaltung eines nachhaltigen 24-Stunden-Betriebs zur Unterstützung unseres globalen Logistiknetzwerks.“