Natürlich hat die Kompensation von Treibhausgasemissionen ihre Berechtigung. Da langfristig fast alle Emissionen vermeidbar sind, sollte sie jedoch kein Universal-Werkzeug für die Dekarbonisierung des Güterverkehrs sein. Stattdessen sind Verlader, Spediteure und Logistikdienstleister besser beraten, konkrete Maßnahmen zur Treibhausgasreduzierung zu ergreifen.

Dies beginnt damit, dass alle Emissionen so genau wie möglich gemessen werden sollten. Berechnungen auf Basis von Primärdaten erhöhen nicht nur die Genauigkeit deutlich, sie lassen auch teils erhebliche Unterschiede zwischen Dienstleistern sowie Verbesserungen im CO2-Fußabdruck sichtbar werden.

Digitale und skalierbare Lösungen ermöglichen das. Erst wenn es ein konkretes Bild gibt, das darstellt, wo welche Treibhausgase in welcher Höhe entstehen, können Unternehmen langfristige Dekarbonisierungsziele als Teil einer umfassenderen Strategie festlegen. Diese sollte eine nach Prioritäten geordnete Liste von Maßnahmen und wissenschaftlich fundierte jährliche Reduktionsziele umfassen, die die Emissionen der Scopes 1, 2 und 3 einschließen. Zudem müssen Ergebnisse regelmäßig mit den gesetzten Zielen verglichen und gegebenenfalls Korrekturmaßnahmen ergriffen werden.

Bei einer sinnvollen Klima-Strategie, die die Reduktion von Emissionen im Fokus hat, geht es nicht nur um Investitionen in teure, neue Technologien. Unternehmen können durch schrittweise Veränderungen, welche die betriebliche Effizienz verbessern, erheblich Kosten senken und dadurch höhere Gewinne erzielen. Digitalisierung ist hier entscheidend. Mit digitalen Tools, die einfach einzuführen sind und nur minimale Investitionen erfordern, können Unternehmen ihre Treibhausgasemissionen reduzieren, indem sie einen verbesserten Datenaustausch ermöglichen, die Transparenz erhöhen und damit bessere Entscheidungen anstoßen. Mit den richtigen Daten ausgestattet, können Unternehmen so beispielsweise Leerkilometer reduzieren, unnötige Verweilzeiten abbauen, Fahrer zu nachhaltigem Fahrverhalten erziehen und Verkehrsträger intelligent kombinieren, um Emissionen zu minimieren.

Doch Digitalisierung allein reicht nicht aus. Die magische Zutat für eine effektive Dekarbonisierung ist die Implementierung der digitalen Werkzeuge in ein kollaboratives Netzwerk. So kann die Branche zum Beispiel die Leerkilometer wesentlich effektiver reduzieren, wenn verschiedene Akteure auf digitalen Transportmanagement-Plattformen zusammenarbeiten, anstatt in Silos zu operieren.

Mit Blick auf die Zukunft werden Spitzentechnologien wie elektrische und andere Lkw (und sogar Flugzeuge, welche Treibstoffe aus nicht fossilen Rohstoffen („Sustainable Aviation Fuel“ - SAF) einsetzen) die Transportbranche verändern und die Dekarbonisierung des Güterverkehrs ermöglichen. Sie sind jedoch noch Jahre von der Durchführbarkeit in großem Maßstab entfernt und erfordern erhebliche Kapitalinvestitionen sowie Infrastruktur zur Umsetzung. Auch auf solche „golden tickets“ zu warten fehlt die Zeit. Wenn Unternehmen also in Pilotprojekte für erneuerbare Energien investieren, ist es ratsam, die oben beschriebenen „Quick Wins“ heute noch umzusetzen.

Die Dekarbonisierung der Logistik kann nicht über Nacht geschehen. Auch wenn die Kompensation von CO2-Emissionen nach einem schnellen Weg zur Nachhaltigkeit klingt, ist dies nicht die Realität. Was wir brauchen, ist ein mehrgleisiger Ansatz, der kurzfristige Effizienzsteigerungen, langfristige Projekte für erneuerbare Energien und einen durchdachten Ausgleich für unvermeidbare Emissionen kombiniert. Dies ist der beste Weg für die Industrie, sich auf einen wirklich nachhaltigen Weg zu begeben.