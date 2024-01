Der bisherige Deputy Director Air & Sea Logistics Tobias Burger, der mit dem Jahreswechsel die Rolle des Chief Operations Officer (COO) Air & Sea Logistics, löst Edoardo Podestà (61) ab, der nach einer über 20-jährigen Karriere bei Dachser aus dem aktiven Berufsleben ausgeschieden ist.



„Die gründlich vorbereitete Stabübergabe an der Spitze des Business Fields Air & Sea Logistics spiegelt die gezielte und langfristig orientierte Weiterentwicklung unseres interkontinentalen Netzwerks wider“, erläutert Bernhard Simon, Chairman of the Supervisory Board bei Dachser. „Edoardo Podestà hat seit 2003 unser Asiengeschäft aufgebaut und als Luft- und Seefrachtvorstand in den vergangenen vier Jahren einen wesentlichen Beitrag zum Wachstum unseres Unternehmens geleistet. Mit Tobias Burger tritt nun ein erfahrener Logistik-Stratege an die Spitze unserer Air & Sea Logistics-Organisation, der ein tiefes und ganzheitliches Verständnis der komplexen Anforderungen mitbringt, mit denen sich die globalen Logistikmärkte aktuell und in Zukunft konfrontiert sehen.“

Was kostet die „Deglobalisierung“? fragt Peter Deutschbauer, seit September 2023 Managing Director Air & Sea Logistics von Dachser Austria, in einem Gastkommentar - und gibt bereits in der Einleitung erste Antworten.

Die zentrale Aufgabe des neuen COO Air & Sea Logistics ist es, das Wachstum von Dachser auf den globalen Märkten weiter voranzutreiben. „Wir sind davon überzeugt, dass wesentliche Impulse für unser künftiges Wachstum aus dem Asien- und Nordamerika-Geschäft kommen werden“, erläutert Burkhard Eling, CEO von Dachser. „Indem wir die interkontinentalen Transporte und unser leistungsstarkes europäisches Landverkehrsnetz eng miteinander verzahnen, wollen wir unseren Kunden eine ganzheitliche Lösung für weltweite Stückgut-Services anbieten. Für dieses ‚Global Groupage‘, geliefert von einem integrierten Netzwerk mit umfassenden Kontraktlogistik-Fähigkeiten, brauchen wir insbesondere eine leistungsstarke, weltweit präsente Luft- und Seefracht-Organisation.“

Tobias Burger startete seine berufliche Laufbahn als Strategieberater bei Siemens Management Consulting, bevor er 2009 zu Dachser wechselte. Nach Stationen im Controlling und in der Strategieentwicklung wurde er zum Leiter des Bereichs Corporate Governance berufen. Bereits zu dieser Zeit begleitete er die strategische Weiterentwicklung des globalen Luft- und Seefracht-Netzwerks. Ab 2019 war er als Deputy Director Air & Sea Logistics Stellvertreter von Edoardo Podestà. Gleichzeitig war er globaler Verkaufsleiter der Luft- und Seefrachtsparte. In den Jahren 2021 und 2022 führte Burger als Managing Director die operative Business Unit ASL EMEA.



Edoardo Podestà wiederum schließt mit der Stabübergabe an Tobias Burger seine Karriere als Logistik-Manager ab. Der gebürtige Italiener, der seit vielen Jahren in Hong Kong zu Hause ist, war 2003 durch die Übernahme eines Joint Ventures zu Dachser gekommen. Zunächst trug Podestà als Managing Director die Verantwortung für Greater China, dann mit zunehmendem Wachstum des Asiengeschäfts bald für die gesamte Business Unit Asia-Pacific. Seit 2019 leitete Podestà zusätzlich als COO Air & Sea Logistics das globale Luft- und Seefrachtgeschäft von Dachser. „Vor dem Hintergrund eines extrem volatilen Marktumfelds verfolgte Edoardo Podestà mit viel Erfahrung und Gestaltungskraft einen klaren Kurs, der stets auf Wachstum und Profitabilität ausgerichtet war“, würdigt Burkhard Eling die Lebensleistung seines langjährigen Vorstandskollegen



Lesen Sie auch: Das kann der "ausgezeichnete" digitale Zwilling von Dachser