Nun hat Dachser auch den Logistik-Softwareanbieter Kasasi übernommen und stärkt damit seine Expertise in den Bereichen Telematik, Connectivity, Künstliche Intelligenz (KI) und Internet of Things (IoT).



Mit den Softwareprodukten von Kasasi lassen sich Transportprozesse optimieren und transparent machen. „Die Plattform von Kasasi kombiniert die Telematikdaten aus unseren über 8.500 Wechselbrücken und 5.000 Trailern mit den Sendungs- und Planungsdaten aus unserem Transport-Management-Kernsystem Domino. Die intelligente Verheiratung und Analyse dieser Daten eröffnet uns ganz neue Möglichkeiten für die Transportplanung, die Berechnung von Ankunftszeiten aber auch für die Sendungsverfolgung und -steuerung“, so Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) und Mitglied des Vorstands von Dachser.



In einem ersten Schritt hat Dachser die Anteilsmehrheit an Kasasi erworben. Die vollständige Übernahme erfolgt in weiteren Zwischenschritten bis 2026. Kasasis Bestandskunden aus den Bereichen Rail, Handel, Lebensmittel und Pharma werden wie gewohnt bedient, und insbesondere das Geschäft mit Überwachungs- und Analyselösungen für den Schienenverkehr soll in Zukunft weiter ausgebaut werden.



„Mit den geeigneten digitalen Technologien können wir die Effizienz noch weiter steigern, unsere Partner eng in unsere Prozesse einbinden und mit dem vorhandenen Laderaum mehr Ware transportieren. Ein Plus an Transparenz verbessert die Planung und verkürzt die Reaktionszeiten, wenn es zu Störungen in den Lieferketten kommt“, erklärt Burkhard Eling, CEO von Dachser, die Strategie. „In diesem Zusammenhang ist auch der Erwerb von Kasasi zu sehen.“