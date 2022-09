Hapag-Lloyd macht den ersten Schritt, seine Dry Container flottenweit mit Echtzeit-Tracking-Geräten auszustatten. Die ersten dieser IoT-Geräte werden jetzt im CMR-Depot in Hamburg installiert. In den nächsten Wochen und Monaten wird mit der Installation in weiteren ausgewählten Containerdepots in Nord- und Südeuropa, Asien und dem Nahen Osten begonnen.



Innerhalb des nächsten Jahres werden weltweit bis zu 200 Depots an der Ausrüstung von 1,6 Millionen dieser Geräte an Dry Containern beteiligt sein. Bis Ende 2023 soll der überwiegende Teil der Container von Hapag-Lloyd mit diesen Geräten ausgestattet sein.



"Wir freuen uns sehr, nun mit dem Projekt zu starten und damit die ersten der Branche zu sein, die einen so weitreichenden Schritt in Richtung Digitalisierung der Containerschifffahrt wagen. Die Container, die das Depot mit einem Tracking-Gerät verlassen, sind für uns und in einem nächsten Schritt auch für unsere Kunden vollständig sichtbar - egal ob sie auf einem LKW, Zug oder auf einem Binnenschiff unterwegs sind oder in einem Lager stehen. Wir sind überzeugt, dass die größere Transparenz das Potenzial hat, angespannte Lieferketten besser zu steuern", so COO Maximilian Rothkopf.