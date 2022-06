Hudong-Zhonghua Shipbuilding, eine Tochtergesellschaft der China State Shipbuilding Corporation, hat das 24.000-TEU-Schiff entworfen. Dieser Tage wurde es ausgeliefert.



Die Ever Alot ist mit einer Länge von 399,99 Metern über 60 Meter länger als der größte Flugzeugträger der Welt. Das Schiff ist 61,5 Meter breit und hat eine Decksfläche von 24.000 Quadratmetern, was 3,5 normalen Fußballfeldern entspricht.



Mit einem 33,2 Meter tiefen Frachtraum kann es 240.000 Tonnen Fracht, verpackt in mehr als 24.000 Standardcontainern, auf einmal befördern - ein weltweiter Spitzenwert. Die Container können bis zu einer Höhe gestapelt werden, die einem 22-stöckigen Gebäude entspricht, berichtet der staatliche englischsprachige Nachrichtensender CGTN.

Das Schiff verfügt außerdem über energiesparende Konstruktionen. Der Schiffbauer hat die neuesten hydrodynamischen Optimierungstechnologien eingesetzt, die es dem Schiff ermöglichen, schwere Lasten bei hoher Geschwindigkeit und niedrigem Kraftstoffverbrauch zu transportieren.



Nach seiner Inbetriebnahme wird es die Route vom Fernen Osten nach Europa bedienen.



Hudong-Zhonghua hat bisher fast 70 Containerschiffe mit einer Kapazität von jeweils über 8.000 TEU ausgeliefert und arbeitet an insgesamt neun ultragroßen Containerschiffen mit einer Kapazität von 24.000 TEU, womit es unter den großen chinesischen Reedereien an erster Stelle steht.



Die sechs zuvor abgelieferten Megaschiffe der Evergreen A-Klasse haben 23.992 TEU und wurden alle von Samsung Heavy Industries in Südkorea gebaut.

