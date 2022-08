China hat seinen ersten Frachtflughafen im Juli offiziell in Betrieb genommen. Er liegt in der Nähe der zentral gelegenen Stadt Exhou und soll die Produktionsstandorte des Landes mit der Welt verbinden. Er ist der erste professionelle Frachtflughafen in Asien und der vierte seiner Art in der Welt.



Der neue Flughafen, der mit einem 23.000 Quadratmeter großen Frachtterminal, einem fast 700.000 Quadratmeter großen Frachttransitzentrum, 124 Parkplätzen und zwei Start- und Landebahnen ausgestattet ist, soll die Transporteffizienz der Luftfracht verbessern.



Die Zahl der von Chinas Kurierdiensten beförderten Pakete erreichte im vergangenen Jahr einen Rekordwert von über 108 Milliarden und soll nach Angaben des staatlichen Postamts auch 2022 stabil wachsen.

Der chinesische Logistikdienstleister SF Express spielt eine große Rolle am Flughafen Ezhou. Das Unternehmen hält eine 46-prozentige Beteiligung an der Hubei International Logistics Airport Co. Ltd, dem Betreiber des Flughafens Ezhou Huahu. Der Logistikdienstleister hat auf dem neuen Flughafen eigenständig ein Frachttransitzentrum, ein Frachtsortierzentrum und eine Luftfahrtbasis errichtet. Auch SF Express plant, in Zukunft einen Großteil seiner Pakete über den neuen Flughafen abzuwickeln.



"Unabhängig vom Zielort können alle Frachtgüter von SF Airlines in Ezhou umgeladen und sortiert werden, bevor sie in andere Städte in China geflogen werden", sagte Pan Le und fügte hinzu, dass ein solches Transportnetzwerk SF Express-Frachtflugzeuge in die Lage versetzen wird, mit voller Kapazität zu operieren und somit die Transporteffizienz zu verbessern.



Die Binnenstadt Ezhou ist Hunderte von Kilometern von allen Seehäfen entfernt. Dank des neuen Flughafens können Waren aus Ezhou über Nacht überall in China und in zwei Tagen in Übersee ankommen.



Der Flughafen hat zwei Frachtrouten nach Shenzhen und Schanghai eröffnet und plant, noch in diesem Jahr internationale Verbindungen nach Osaka in Japan und Frankfurt in Deutschland aufzunehmen.



Es wird erwartet, dass der Flughafen bis zum Jahr 2025 etwa 10 internationale Frachtrouten und 50 Inlandsrouten eröffnet, wobei der Fracht- und Postumschlag 2,45 Millionen Tonnen erreichen soll.