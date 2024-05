E-Commerce boomt in den letzten Jahren, nun macht sich auch der Aufstieg von chinesischen Online-Händlern wie Shein und Temu immer stärker bemerkbar - vor allem in der Zahl der transportierten Pakete. Gleichzeitig steigen die Zustellkosten, es herrscht Fahrermangel, und auch hohe Kraftstoffpreise und Vorschriften zur Dekarbonisierung des Verkehrs machen die klassische Hauszustellung an Privatkunden zunehmend unrentabel.



Laut einer Studie ist die letzte Meile mittlerweile für über die Hälfte der Lieferkosten verantwortlich. Es sei außerdem die am wenigsten effiziente Zustellart, wie Sven Rutkowsky, Partner beim Studien-Herausgeber A.T. Kearney und Leiter der europäischen Transportation Practice.

Eine Lösung dafür könnte der Ausbau von automatisierten Paketboxen, sogenannten „Automated Parcel Machines“, sein, wo Pakete der Nachbarschaft gesammelt werden und der Kunde die „Letzte Meile“ selber schultern muss. "Wir haben errechnet, dass eine Lieferung, die beispielsweise 3,50 Euro kostet, im Mittel bei der Nutzung einer Paketbox statt der Hauszustellung rund einen Euro pro Paket spart. Die Gewinnspanne steigt dabei um etwa 30 Prozentpunkte", erklärt Rutkowsky.