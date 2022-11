AGVs von Safelog sind bei einigen TGW-Kunden im Einsatz, etwa im Automotive-Bereich, im Maschinenbau, in der Produktion oder in der Intralogistik. Vor kurzem beschlossen die Unternehmen eine strategische Partnerschaft.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir mit TGW einen der führenden Generalunternehmer der Intralogistik als Partner gewinnen konnten“, so Safelog-Geschäftsführer Mathias Behounek. „Das zeigt, dass mobile Roboter nicht länger Innovationsprojekte, sondern eine erprobte Technologie für den Massenmarkt sind.“