Einride bietet digitale, elektrische und autonome Straßengütertransporte. Mit seinen autonomen LKW oder digitalen Angeboten wie etwa Kapazität as a Service oder Software als Service ist Einride nun auch in den deutschen Markt eingestiegen. In Verbindung mit dem offiziellen Start gibt Einride erste Partner bekannt, darunter der weltweit führende Haushaltsgerätehersteller Electrolux.



"Deutschland hat eine Vorreiterrolle in Europa. Wo es vorangeht, ziehen andere nach", sagt Robert Falck, Gründer und CEO von Einride. "Wir haben die Möglichkeit und die Technologie, den größten Wandel in der Frachtindustrie seit der Erfindung des Verbrennungsmotors herbeizuführen und freuen uns darauf, gemeinsam mit lokalen Partnern Transportgeschichte zu schreiben.”



Einride steigt in den deutschen Markt mit seiner Frachtmobilitätsplattform Einride Saga, elektrischen und autonomen Fahrzeugflotten sowie Lade- und Konnektivitätsnetzwerken ein. Die lokale Zusammenarbeit mit Electrolux folgt einer Partnerschaft in Schweden und soll die CO2-Emissionen im Vergleich zu Dieselfahrzeugen um 92 Prozent senken.



"Der deutsche Straßengüterverkehr steht vor seiner bisher größten Herausforderung: steigende Kraftstoff- und Energiekosten, massiver Fahrermangel und die Ziele der Bundesregierung, die Emissionen bis 2030 zu halbieren", sagt Robert Ziegler, General Manager Europe von Einride. "Mit Hilfe der Digitalisierung, Automatisierung und Elektrifizierung können wir Kosten, Lieferzeiten und Emissionen drastisch reduzieren. Jetzt ist es an der Zeit, dass deutsche Verlader eine neue Generation von Frachttechnologie einsetzen und ihr Geschäft zukunftssicher aufstellen.”



Auch Österreich sei für Einride strategisch interessant, heißt es auf Dispo-Anfrage. Man führe erste Kundengespräche, man könne jedoch noch keine weiteren Details zu diesem Markt teilen.



Einride wird ein regionales Büro in Berlin einrichten. Zudem werden logistische Knotenpunkte in Hamburg und im Ruhrgebiet aufgebaut. Entlang der wichtigsten Handelsrouten in Deutschland und den angrenzenden Handelsregionen wird Einride ein Ladenetz aufbauen, das Kunden und Partnern die nahtlose Elektrifizierung des Verkehrs ermöglicht.