Denn das Design des autonomen und elektrischen Einride Pods lässt keinen Platz für einen Fahrer an Bord und wird stattdessen von einem Remote Pod Operator fernüberwacht, was dieses Pilotprojekt zu einer Branchenpremiere macht.



Der Einride Pod wird auf öffentlichen Straßen mit gemischtem Verkehr eingesetzt und führt dabei reale Arbeitsabläufe aus. Dazu gehören der Transport von Waren und die Koordination mit Teams in verschiedenen Lagern für das Be- und Entladen. Ein Remote Pod Operator wird das Fahrzeug jederzeit aus der Ferne überwachen - eine einzigartige Funktion, die Einride als entscheidend für die sichere Skalierung von autonomen Fahrzeugen ansieht, da sie den Menschen in den Kreislauf einbindet und Arbeitsplätze schafft, die eine zukünftige Art des Versands ermöglichen.



"Dies ist ein Fahrzeugtyp, der noch nie zuvor auf US-Straßen zu sehen war und einen wichtigen Meilenstein für die Zukunft der Frachtindustrie darstellt", sagte Robert Falck, CEO und Gründer von Einride.



Das öffentliche Straßenpilotprojekt wird in einer Produktionsstätte von GE Appliances durchgeführt, um andere bereits bestehende gemeinsame Aktivitäten zu ergänzen. Einride war das erste Unternehmen, das in Zusammenarbeit mit GEA im Jahr 2021 eine Flotte von betriebsbereiten autonomen und elektrischen Fahrzeugen auf amerikanischem Boden einsetzte.