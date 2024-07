Gruber Logistics hat nach eigenen Angaben einen wichtigen Meilenstein erreicht. Anfang Juli 2024 hat das Logistikunternehmen erfolgreich den Transport der Null-Emissions-Fahrerkabine vom Iveco-Werk in Ulm zum Austrian Institute of Technology (AIT) in Wien durchgeführt.

Gruber Logistics ist auch für die sechsmonatige operative Projektphase von zwei emissionsfreien Schwerlastfahrzeug-Prototypen verantwortlich, die bis 2026 geplant ist. Ziel ist es, die Entwicklung flexibler, modularer und skalierbarer Antriebslösungen im Schwerlastbereich voranzutreiben.



Das Projekt wird im Rahmenprogramm Horizon Europe der Europäischen Kommission über die Partnerschaft 2Zero gefördert. Das vom AIT koordinierte Konsortium aus Gruber Logistics und 13 weiteren erfahrenen Partnern aus Industrie, Logistik und Forschung entwickelt zwei flexible, modulare und skalierbare Zero Emission Heavy Duty Vehicles (ZE HDV). Ein rein batterieelektrisches Fahrzeug ist mit einer Reichweite von 400 Kilometern für den regionalen Verteilerverkehr konzipiert, der andere Lkw, ein Hybridmodell mit Brennstoffzellen- und Batterieantrieb, ist mit einer Reichweite von 750 Kilometern für den Einsatz im Fernverkehr vorgesehen.



Gruber Logistics übernimmt die operative Erprobung der Lkw im Alltagsbetrieb, die ab 2026 über einen Zeitraum von sechs Monaten auf europäischen Straßen entlang der internationalen Korridore zwischen Italien, Deutschland und Frankreich stattfinden wird.