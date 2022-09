Noch im März hat Dispo den Erfolg von Amazon Air beschrieben, was die vergangenen sechs Monate betraf. Nun, ebenfalls in der Rückschau, hat sich das Wachstum der Flotte und des Netzwerks von Amazon Air in den letzten sechs Monaten deutlich verlangsamt.



Im Sommer etwa hat Fedex Flugfrequenzen reduziert und vorübergehend Flugzeuge geparkt, während Amazon Air seinen Flugbetrieb beibehalten hat - trotz sinkendem Frachtgeschäfts. Nach Angaben des Chaddick Institute for Metropolitan Development, das die Entwicklung des Amazon-Frachter-Ablegers verfolgt hat, stieg die Flugaktivität zwischen März und September nur um 3,8 Prozent, das ist im Gegensatz zu den 14,3 %, die zwischen Oktober und März letzten Jahres verzeichnet wurden, ein herber Rückgang.



"Amazon hat den Fuß vom Gaspedal genommen", kommentierte Joseph Schwieterman, Professor für Management des öffentlichen Dienstes und Direktor des Chaddick Institute. So hat das Unternehmen etwa Lagerprojekte gestrichen und einige Einrichtungen geschlossen, im Juli hat es seine Pläne für ein 432 Millionen Dollar teures Luftdrehkreuz am internationalen Flughafen Newark Liberty aufgegeben.



Gleichzeitig gibt es neue Flüge in den USA, die laut Chadwick Institute Lücken in der Marktabdeckung schließen sollen. Nun leben 73 Prozent der US-Bevölkerung im Umkreis von 100 Meilen um einen von Amazon Air angeflogenen Flughafen leben.