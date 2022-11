In seinem Finanzbericht für das dritte Quartal erklärte Ford, dass es sich strategisch entschieden habe, seine Bemühungen mehr auf die Entwicklung fortschrittlicher Fahrerunterstützungssysteme als auf die Robotaxi-kompatible autonome Fahrtechnologie zu konzentrieren. Das Unternehmen meldete für das dritte Quartal einen Nettoverlust in Höhe von 827 Millionen Dollar, nachdem es eine nicht zahlungswirksame Wertminderung in Höhe von 2,7 Milliarden Dollar vor Steuern für seine Investition in Argo AI verbucht hatte.



"Die Dinge haben sich geändert, und es gibt jetzt eine riesige Chance für Ford, Millionen von Kunden Zeit - das wertvollste Gut im modernen Leben - zurückzugeben, während sie sich in ihren Fahrzeugen befinden", so Ford-CEO Jim Farley. "Es ist für Ford von entscheidender Bedeutung, großartige und differenzierte L2+- und L3-Anwendungen zu entwickeln, die gleichzeitig den Verkehr noch sicherer machen."



Farley deutete an, dass Ford irgendwann in der Lage sein wird, AV-Technologie zu kaufen, anstatt sie selbst zu entwickeln. Obwohl rentabel, seien vollautonome Fahrzeuge in großem Maßstab noch in weiter Ferne: "Wir sind optimistisch, was die Zukunft von L4-ADAS angeht, aber rentable, vollständig autonome Fahrzeuge in großem Maßstab sind noch weit entfernt, und wir müssen diese Technologie nicht unbedingt selbst entwickeln".



VW, der zweite große Investor von Argo, hat ebenfalls angekündigt, sich neu zu orientieren und die Finanzierung von Argo AI einzustellen. Das Unternehmen gab bekannt, dass es mit Bosch und in Zukunft mit Horizon Robotics in China zusammenarbeiten wird, um die Entwicklung des hochautomatisierten und autonomen Fahrens voranzutreiben.



Obwohl Lyft ein kleinerer Teilnehmer war, hatte es 2,5 % in Argo investiert. Anfang dieses Jahres kündigte Lyft Pläne an, in den nächsten fünf Jahren mindestens 1.000 autonome Fahrzeuge in seinem Ride-Hailing-Netzwerk einzusetzen, beginnend in Miami und Austin. Argo sei ein hervorragender Partner gewesen, so der Fahrdienstanbieter, und diese Entwicklung werde keinen Einfluss auf die autonomen Pläne von Lyft haben.



"Wir werden weiterhin mit unseren anderen Partnern zusammenarbeiten, um die Sicherheit und die Kommerzialisierung der AV-Technologie voranzutreiben", sagte ein Lyft-Sprecher in einer per E-Mail versandten Erklärung. "Lyft ist mit über 100.000 durchgeführten Fahrten der derzeitige Marktführer bei bezahlten AV-Fahrten in Nordamerika. Wir sind gut positioniert, um den AV-Übergang durch die Kombination unseres hybriden Netzwerks, unserer Marktplatz-Engine und unserer Flottenmanagement-Fähigkeiten zu gewinnen."



Im vergangenen Jahr schien Argo Fortschritte zu machen. In Austin, Detroit, Miami, Palo Alto und Pittsburgh, dem Hauptsitz des Unternehmens, wurden häufig selbstfahrende Ford Fusion und neuerdings auch Ford Escape Hybride bei Tests auf öffentlichen Straßen gesichtet. Für den Testbetrieb in Hamburg und München nutzte Argo den vollelektrischen Volkswagen ID. Buzz in der EU. Darüber hinaus führt Argo mehrere Pilotprojekte mit Lyft, Walmart und 412 Food Rescue in Austin, Miami und Pittsburgh durch.



Erst letzten Monat hat das Unternehmen ein Ökosystem von Waren und Dienstleistungen vorgestellt, das Robotaxi- und kommerzielle Lieferdienste unterstützen soll. Die Produkte gehen weit über das selbstfahrende System hinaus, das es einem Auto ermöglicht, die Straßen der Stadt ohne einen menschlichen Fahrer am Steuer zu befahren, und umfassen Datenanalysen, hochauflösende Karten, Cloud-basierte Kommunikationstools und Flottenmanagement-Software.