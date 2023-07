Verlässt man Chat GPT und sieht sich aktuelle Projekte in der Branche an, bieten sich immense konkrete Möglichkeiten, die Effizienz mit KI zu steigern. Durch die sofortige Bereitstellung präziser Informationen, einer Straffung der Kommunikation, der Automatisierung von Routineaufgaben und der Bereitstellung umfassender Einblicke in die logistischen Abläufe können Logistikunternehmen ihre Leistung verbessern, die Kundenzufriedenheit erhöhen und die Kosten senken. Manches im Bereich der KI ist noch Zukunftsmusik, aber vieles gehört in der Logistik schon längst zum Tagesgeschäft.



Unternehmen haben dabei natürlich unterschiedliche Zugänge - und vor allem Durchdringungsraten - zu und bei Künstlicher Intelligenz. Im Folgenden wollen wir bereits genutzte oder vielversprechende Anwendungsbereiche vorstellen.

So ist KI etwa bei der Fehleranalyse und Anomalie-Früherkennung hervorragend einsetzbar. Denn durch Künstliche Intelligenz werden Fehler - etwa in Stammdaten oder Anomalien in Prozessen - schnell erkannt und behoben, bevor sie Schaden anrichten.



Im Lager kann zu wenig Bestand zu Lieferengpässen führen, zu viel wiederum erhöht die Lagerkosten. KI für die Bestandskontrolle und Nachschubplanung prognostiziert anhand der eingehenden Aufträge, welche Warenmengen wann und wo verfügbar sein sollten.



Ein Lager kann durch Künstliche Intelligenz auch lernen, etwa eine verbesserte Platzierung von Artikeln im Lager, Bewegungsanalysen und -optimierung für Mitarbeiter und Lagerroboter sowie digitale Lagepläne. So kann KI die Prozesse im Lager beschleunigen. Die Vernetzung mit Lieferfahrzeugen und die Erstellung von Ankunftsprognosen tragen zur weiteren Optimierung des selbstlernenden Lagers bei.



Die Zusammenführung verschiedener Güter zu einer Sammelladung und die Auswahl der idealen Ladungsträger oder Verpackungen verbessern die Raumnutzung im Lkw und die Ladungssicherheit. KI-Systeme wissen dabei frühzeitig, welches Fahrzeug womit beladen werden soll und wie eine maximale Effizienz beim Transport erreicht werden kann.



Ähnliches gilt für die Disposition und Routenplanung mit KI-basierter Prognose: Die Planung der Route für kombinierte Transporte und die Zusammensetzung der Ladung gehören zusammen. Die Ladung gibt vor, welche Ziele in welcher Reihenfolge angefahren werden sollen. Erfahrene Mitarbeiter planen Routen sehr genau, aber ein vernetztes KI-System hat alle relevanten Informationen über die Routensituation in Echtzeit und reagiert auf Probleme zeitnah mit gezielten Routenänderungen.



Auch Nachfragespitzen in der Logistik kann KI in Sachen Planung der Kapazität und des Personalbestands erleichtern. Manche Spitzen sind dabei schwieriger vorherzusagen als etwa die Spitze vor Weihnachten. Eine ausreichende Kapazitäts- und Personalplanung ist erforderlich, um die Nachfrage zu jeder Zeit zu decken. Auf der Grundlage von Verkaufserfahrungen und Prognosen berechnet die KI den Kapazitäts- und Personalbedarf.



Der Einsatz von KI in der Belegschaft ist allerdings nicht auf die Bedarfsplanung beschränkt. KI kann beispielsweise auch zur Erkennung und Warnung von Stress und Müdigkeit bei Lkw-Fahrern eingesetzt werden. Personalisierte Pausenempfehlungen könnten zur Arbeitssicherheit beitragen und damit auch unfallbedingte Fehlzeiten verhindern.