Iveco und Plus wollen den autonomen Iveco S-Way nun auf deutschen Straßen testen. Im Rahmen der öffentlichen Straßentests sollen Straßendaten gesammelt werden, um den Betrieb ihres autonomen Lkw zu validieren und mit der Planung der potenziellen Werksproduktion zu beginnen.



"Deutschland ist ein Vorreiter und Trendsetter im Bereich des autonomen Fahrens. Wir freuen uns daher, unser öffentliches Testprogramm in einem Land zu starten, das seit langem technologische Innovationen und die lebensverändernde Wirkung von Sicherheitslösungen wie hochautomatisierten Lkw begrüßt. Dies ist eine wichtige Phase in unseren Plänen, hochautomatisierte Lkw auf den Markt zu bringen", sagte Marco Liccardo, Chief Technology & Digital Officer, Iveco Group.

Der öffentliche Straßentest beginnt in Deutschland und wird in den kommenden Monaten auf Österreich, Italien und die Schweiz ausgeweitet. Die einzigartigen Straßen und Fahrbedingungen in jedem Land werden den hochautomatisierten Lkw einer breiten Palette von Geländeformen, Straßenneigungen, Wetterbedingungen und Fahrszenarien aussetzen. Dies soll dazu beitragen, die Fähigkeiten und Funktionen der autonomen Fahrtechnologie von Plus kontinuierlich zu erweitern.



Shawn Kerrigan, COO und Mitbegründer von Plus, sagte: "Erfahrungen aus der realen Welt sind ein unschätzbarer Teil der Erprobung und Validierung unserer Technologie, während wir unser Produkt für autonomes Fahren auf den kommerziellen Einsatz in Europa vorbereiten. Angesichts der Tatsache, dass allein in Deutschland 60.000 Lkw-Fahrer fehlen, wird unsere hochautomatisierte Fahrlösung PlusDrive dazu beitragen, die Verkehrssicherheit, die Nachhaltigkeit sowie die Probleme bei der Einstellung und Bindung von Fahrern zu verbessern, mit denen die Flotten in der Region konfrontiert sind.