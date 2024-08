„Die nächste Bundesregierung muss, will sie sich den Klimazielen annähern, endlich das Thema Wasserstoff-Infrastruktur angehen", fordert Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbands Spedition und Logistik. "Brennstoffzellenantriebe haben für den Schwerverkehr auf der Langstrecke viel Potenzial. Kurze Tankzeiten, wenig Gewicht und lange Reichweiten bieten gute Voraussetzungen. Als ersten wichtigen Schritt bedarf es, vergleichbar mit dem Stromnetz, eines Wasserstoffkernnetzes, um darauf eine Basisladeinfrastruktur aufzubauen", so Friesz in einer Aussendung.

>>> Neuer Wasserstoff-Lkw: Kann er den Transport von Amazon revolutionieren?

Während Länder wie Deutschland bereits mit der Umsetzung eines bundesweiten H2-Netzes begonnen haben und Playern in Entwicklung, Herstellung, Industrie, Logistik und Energieversorgung einen Planungsrahmen bieten, gäbe es in Österreich bisher nur Lippenbekenntnisse. Deutschland will mit knapp 10.000 Leitungskilometern – davon 60 % bestehende Gasleitungen – und einer voraussichtlichen Investitionssumme von knapp 20 Milliarden Euro - das Netz bis 2032 fertig stellen, 2025 sollen die ersten Leitungen in Betrieb gehen.



Das erlaube auch Nutzfahrzeugherstellern wie Daimler Truck in den kommenden Monaten den Testbetrieb von H2-LKWs im täglichen Logistikeinsatz von Unternehmen zu starten. Auch in Österreich gäbe es von Seiten der Technologieentwickler, Leitungs- und Speicheranbieter, Logistikunternehmen, wasserstoffproduzierenden Industrie und der Energiewirtschaft großes Interesse und eine Reihe an Aktivitäten, um Wasserstoff als Alternative zu fossiler Energie zu produzieren und einzusetzen, so Friesz.