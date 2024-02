Die Post konnte den Testbetrieb zwischen Juli und September 2023 in den beiden Großräumen Wien und Graz als "vollen Erfolg" verbuchen. Die LKW waren auf ihren täglichen Postkursen zwischen Logistikzentren, Zustellbasen und Post-Geschäftsstellen im Einsatz und transportierten Pakete, Werbesendungen, Briefe und Printmedien. Im täglichen Einsatz konnten wichtige Erfahrungen gesammelt werden: Die LKW verbrauchen nicht mehr Treibstoff, das Fahrverhalten und die Leistung sind gleich wie beim Betrieb mit Diesel. Der Tankvorgang ist einfach und es entsteht kein Geruch nach Pflanzenölen oder Fetten.



Auf dem Weg zum emissionsfreien Schwerlastverkehr will die Post so rasch wie möglich weitere Zukunftstechnologien auf die Straßen bringen und testen. Bereits Ende des ersten Halbjahres werden zwei E-LKW in Betrieb genommen, die dann zwischen dem Logistikzentrum in Wien-Inzersdorf und dem Flughafen Wien-Schwechat pendeln. Am Gelände des Logistikzentrums werden zwei Schnellladestation errichtet, um die Fahrzeuge in kürzester Zeit wieder auf die Straße schicken zu können.



Etwas herausfordernder stellt sich die Situation bei Wasserstoff-LKW dar. Hier sind derzeit nur wenige LKW-Modelle in Kleinserien auf dem Markt, auch die Verfügbarkeit von grünem Wasserstoff – Erzeugung mit erneuerbaren Energien – ist in Österreich noch sehr begrenzt. Je nach Verfügbarkeit strebt die Post für 2024 oder 2025 den Test eines Wasserstoff-LKW an.