ZEFES steht für „Zero Emission Flexible Vehicle Platforms with Modular Powertrains“, also Emissionsfreie flexible Fahrzeugplattformen mit modularem Antriebsstrang für den Langstreckengüterverkehr. Es ist das größte der drei Projekte und verfügt über ein Gesamtbudget von 39 Millionen Euro, davon 23 Millionen Euro aus der EU-Förderung.

Koordinator des Projekts, dessen Hauptsitz sich in Belgien befindet, ist die Vrije Universiteit Brussel. ZEFES hat insgesamt 34 Mitglieder, die von technologischen Akteuren bis hin zu Wissenschaftlern reichen. Die drei technischen Hauptpartner sind Volvo, Scania und Einride. Darüber hinaus sind auch zwei Logistikunternehmen beteiligt: Gruber Logistics mit Sitz in Südtirol und die spanische Prima Frio. Ein weiterer Partner ist ALICE.



EMPOWER ist die Abkürzung für „Eco-operated, modular, highly efficient, and flexible multi-Powertrain for long-haul heavy-duty vehicles“, also ökologisch betriebener, modularer, hocheffizienter und flexibler Multi-Antrieb für Schwerlastfahrzeuge im Fernverkehr. Die Europäische Kommission stellt für dieses Projekt ein Gesamtbudget in Höhe von 30 Millionen Euro zur Verfügung. Koordinator ist das AIT Austrian Institute of Technology GmbH in Wien. EMPOWER hat zahlreiche Partner, darunter Air Liquide und das Wasserstoffzentrum Bozen sowie IVECO als einziger beteiligter Fahrzeughersteller und Gruber Logistics als einzig beteiligtes Logistikunternehmen.



Das dritte Projekt ist ESCALATE „Powering EU Net Zero Future by Escalating Zero Emission HDVs and Logistic Intelligence“, also die Förderung der „Net Zero“-Zukunft der EU durch den Ausbau emissionsfreier schwerer Nutzfahrzeuge und Logistik-Intelligenz. Koordinator des Projekts ist die FEV Europe mit Sitz in Aachen. Der Mehrwert des Projekts liegt in der Beteiligung zahlreicher Logistik- und Transportunternehmen wie DHL sowie einer Reihe von Start-ups. ESCALATE wird von der Europäischen Kommission mit 22,4 Millionen Euro gefördert.