Die heimische Rail Cargo Group (RCG), der zweitgrößte Bahnlogistiker in Europa, und Transporeon haben gemeinsam eine Lösung entwickelt, die Bahn- und Straßentransporte nahtlos vereint. Das Projekt entstand aus dem Wunsch der Industrie nach mehr Transparenz und Echtzeit-Informationen bei Multimodal- und Bahntransporten.



Bislang gab es in Europa keine umfassende Lösung für die Echtzeitverfolgung dieser Transporte. Die Kooperation von RCG und Transporeon füllt diese Lücke, indem sie Tracking-Informationen von Bahn- und Straßentransporten in einer einzigen Nutzerschnittstelle zusammenführt. Dies ermöglicht Kunden eine einfache Buchung und Nachverfolgung ihrer Transporte, wobei manuelle Statusmeldungen durch sensorbasierte Echtzeitdaten ersetzt werden.



Diese Innovation unterstütze die Ziele des European Green Deal durch eine signifikante Verkehrsverlagerung von der Straße auf die Schiene, heißt es von der RCG. "Und diese Ziele erreichen wir, wenn wir es Kunden einfach machen, von der Straße auf die Schiene zu wechseln. Genau da setzt das Projekt an", so RCG-Vorstandssprecher Clemens Först.

>>> Clemens Först: Der Problemlöser

"Im Logistiksektor werden Bahn- und Straßentransporte häufig als separate Einheiten behandelt. Für viele Kunden stellt der Schienenverkehr trotz zahlreicher Vorteile noch immer eine Herausforderung dar. Dies liegt vor allem an der mangelnden Transparenz in der Datenabwicklung. Mit unserer neuen Lösung bieten wir erstmals in Europa die benötigten Daten für den Schienen- und multimodalen Transport, was Unternehmen maßgeblich dabei unterstützen wird, ihre Ambitionen hinsichtlich der Verkehrsverlagerung und der Reduzierung von Emissionen zu verwirklichen”, ergänzt Christopher Keating, Senior Vice President Trimble Transportation Europe.

