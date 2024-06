Die Zukunft des Güterverkehrs wird in der Studie anhand von drei Szenarien bis 2030/2040 betrachtet: Szenario 1 sieht die Beibehaltung des Modal-Splits von 2019 vor, Szenario 2 geht von einem Wachstum der Schiene um 2,2 Prozent pro Jahr aus, und Szenario 3 zielt auf einen 40-prozentigen Schienenanteil bis 2040 ab. Die Ergebnisse der Szenarioanalysen zeigen jedoch, dass selbst bei optimistischem Wachstum der Straßengüterverkehr der dominierende Verkehrsträger bleibt. Ein 40-prozentiger Schienenanteil bis 2040 erfordert ein unrealistisches Wachstum der Schiene um hundert Prozent.



"Bei allen Szenarien ist der Straßenverkehr der dominierende Verkehrsträger", so der Studienautor. Daher sei es dringend notwendig, den Straßenverkehr zu dekarbonisieren. Speditionen, Verlader und Straßengüter-Verkehrsunternehmen seien bereit für alternative Antriebe, so Kummer, das müsse die neue Regierung nun in Angriff nehmen. Kummer nannte einige Beispiele aus der Praxis wie etwa Ikea, die in Österreich Vorreiter bei der Dekarbonisierung des Verkehrs im Konzern sind, oder etwa auch MPreis. Diese Unternehmen würden auch die fehlende Unterstützung der Politik beklagen, so Kummer.

>>> Österreichische Post: "Sind in der Transportlogistik erstmals elektrisch unterwegs"

Hoffnungen, dass E-Fuels vor 2030 eine Rolle im Straßenverkehr spielen könnten, zerstreute der Universitätsprofessor. Man brauche einen transparenten Plan wie Alternativenergien im Modalmix, also der Abstimmung der Verkehrsträger, eingesetzt werden - und wie die Konkurrenz zu anderen Wirtschaftsbereichen aufgelöst wird.



Insgesamt müsse der Energieverbrauch der Lkw gesenkt werden, wobei: "Ohne Förderungen wird der Umstieg nur mit massiven Zwangsmaßnahmen gelingen", so der Wissenschafter."Wir brauchen dringend und schnell den Aufbau einer Lade- und Tankstruktur für die Elektrifizierung und Wasserstoff." Im Schienenverkehr bedürfe es mehr Wettbewerbsfähigkeit und Innovation, nach wie vor gebe es viel zu viele verschiedene Systeme in Europa. Die Binnenschifffahrt sei überhaupt nahezu untergegangen.



Die Rail Cargo Group, also der Güterbereich der ÖBB, sei gut aufgestellt und gut geführt, aber es wachse der Güterverkehr stark, gleichzeitig fehle es europaweit an Innovation und Abstimmung auf der Schiene. Und der kleinteilige Stückgutverkehr - Stichwort Onlinehandel - komme der Bahn nicht entgegen. Dazu kämen Qualitäts- und Quantitätsprobleme beim Zugmaterial, obendrein habe sich die Politik viel zu sehr auf die großen Tunnelprojekte wie Brenner und Koralm konzentriert. Und zu guter Letzt fehle es an erfahrenen Lokführern.

>>> Digitale Automatische Kupplung: Eine Revolution im europäischen Schienengüterverkehr mit Fragezeichen