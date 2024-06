Ralph Kurz tritt als Business Development Managers Austria Dachser DIY Logistics die Nachfolge von Manuel Schmelz an, der sich nun noch stärker auf seine Verantwortung für die Branchenlösung Dachser Chem Logistics in Österreich und seine Rolle als Business Development Manager Austria fokussieren wird.



Mit seinen Corporate Solutions bietet Dachser definierten Branchen maßgeschneiderte Leistungsbausteine, die in Kombination mit Standardleistungen über das klassische Spektrum der logistischen Dienstleistungen hinausgehen. Neben Dachser DIY Logistics hat der Logistiker auch die Branchenlösung Dachser Chem Logistics für die chemische Industrie bereits in Österreich etabliert. Dachser DIY Logistics beliefert täglich rund 18.000 Baumärkte, Gartencenter, Fachmärkte sowie Konsumenten in ganz Europa.



Ralph Kurz begann seine berufliche Laufbahn 2004. 2012 startete der gebürtige Linzer seine Karriere im Außendienst bei der Kellner und Kunz AG in Wels, bevor er 2014 in das Familienunternehmen Dachser wechselte. Zunächst sammelte der Oberösterreicher Erfahrungen im Verkaufsinnendienst, um ein Jahr später die Rolle als Sales Executive im Logistikzentrum Linz in Hörsching zu übernehmen.



In seiner neuen, ergänzenden Rolle als Business Development Manager Austria Dachser DIY Logistics verantwortet er die Weiterentwicklung dieser Corporate Solution. Dabei unterstützt er das Verkaufsteam landesweit, um die Herausforderungen und Chancen des Do-It-Yourself-Sektors (DIY-Gesamtmarkt) noch schneller zu erkennen und die branchenspezifischen Services noch effizienter mit den standardisierten Logistikleistungen von Dachser in Österreich zu verbinden.