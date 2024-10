Zusätzlich zum rückläufigen Straßengüterverkehr in Österreich stünden heimische Haupttransitstrecken vor baubedingten Herausforderungen, warnt der Zentralverband Spedition & Logistik. Die Luegbrücke auf der Brennerautobahn wird ab Januar 2025 in beide Richtungen nur einspurig befahrbar sein, was erhebliche Verkehrsbehinderungen über drei Jahre hinweg verursachen wird. Gleichzeitig sind auf der A8 München-Salzburg sowie am Tauerntunnel Sanierungen geplant, die den Verkehr im Brennerkorridor weiter beeinträchtigen werden. Laut Alexander Friesz, Präsident des Zentralverbands Spedition & Logistik, drohen dadurch massive Staus und Unsicherheit in der gesamten Transportbranche.



Auch Alexander Klacska, Obmann der Sparte Transport und Verkehr der Wirtschaftskammer Österreich, spricht im Dispo-Interview über das Hinauszögern erforderlicher Maßnahmen bei Österreichs Infrastruktur - und deren Auswirkungen: "Bei Maßnahmen beispielsweise am Brenner mit der Lueg-Brücke oder der Europa-Brücke hat man bis zum letzten Moment gewartet und hat jetzt maximale Einschränkungen gerade für den Schwerverkehr. Wir sehen auch die negativen Auswirkungen aus Deutschland nun in Österreich. Die Strecke über Passau, die im Schien- und Güterverkehr 75 Prozent der Menge unserer Deutschland-Exporte aufnimmt, wird 2026 zweimal für jeweils fünf Monate komplett gesperrt. Unserer Berechnung nach ist das ein Äquivalent von 1,4 Millionen Lkw-Fahrten. Diese LKW haben wir gar nicht. Die große Frage ist: Wie soll die Industrie ihre Güter in diesen zweimal fünf Monaten exportieren? Deutsche Zahlen gehen davon aus, dass diese Maßnahmen der Mobilitätsbranche - oder der Industrie als Kunden am Ende des Tages - rund 400 bis 500 Millionen Euro mehr kosten wird. Da fordern wir, das zu kompensieren, hier braucht es auch eine Lösung zwischen den Wirtschaftsräumen."



Auch der Zentralverband fordert eine verbesserte Koordination der Baustellenaktivitäten zwischen Asfinag, ÖBB sowie den Nachbarländern Deutschland und Italien, um die Herausforderungen gering zu halten. Friesz schlägt vor, das bestehende Nachtfahrverbot für LKW während der Bauphasen temporär aufzuheben, um den Verkehr besser zu verteilen und die Belastung für Umwelt, Tourismus sowie Anwohner zu mindern. Er warnt davor, dass ohne rasche und koordinierte Maßnahmen das unkontrollierte Baustellenchaos langfristige Schäden für den Standort Österreich zur Folge haben könnte.