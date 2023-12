Die Ergebnisse des Christian-Doppler-Labors für Methoden zur Qualitätssicherung autonomer cyber-physischer Systeme sind aber nicht nur auf Fahrerassistenzsysteme anwendbar: "Die Testmethodik ist allgemeingültig und kann direkt auf das autonome Fahren übertragen werden", erklärt der Forscher. Auch die Erkennung kritischer Szenarien während der Fahrt könne direkt für das autonome Fahren - also ohne Menschen am Steuer - genutzt werden, erklärte der Projektleiter.



Dass künstliche Intelligenz - insbesondere der so genannte Gamification-Ansatz - in diesem Bereich eingesetzt werden kann, sei die größte Erkenntnis für das Mobilitätstechnologie-Unternehmen AVL. Gerade beim autonomen Fahren sei dieses Wissen wertvoll, da hier die Komplexität viel höher sei als bei Fahrerassistenzsystemen und man das nie im Leben auf der Straße testen könne", erklärte Mihai Nica, Global Head of ADAS bei AVL. Die Erkenntnisse fließen bereits in Kundenprojekte ein - für das Unternehmen ergibt sich daraus ein Alleinstellungsmerkmal.



"Das autonome Fahren wird kommen", ist Nica überzeugt. Für den autonomen Hub-to-Hub-Transport von Lasten und Gütern hält er das in wenigen Jahren für möglich, auch weil der Bedarf da sei. Im normalen Straßenverkehr werde es dagegen noch länger dauern, bis zumindest vollautomatisiertes Fahren - eine Stufe unter dem autonomen Fahren - möglich sei.

Die Sicherheit von Fahrerassistenzsystemen im Allgemeinen bezeichnete Wotawa als "ausbaufähig". Alles funktioniere, weil der Mensch im Zweifelsfall die Assistenzsysteme überstimmen und in die Situation eingreifen könne. Der Forscher warnte vor einer möglichen "Tool Overreliance", also einem übermäßigen Vertrauen in diese Systeme. "Wenn wir Menschen lange genug sehen, dass ein technisches System gut funktioniert, gehen wir davon aus, dass es immer funktioniert und vernachlässigen unsere Aufsichtspflicht", erklärte er.



Das Christian Doppler Labor läuft noch bis Ende September 2024. Weitere Forschungen in diesem Bereich seien aber geplant, so Wotawa. Für die Überwachungssysteme werde er an einem Nachfolgeprojektantrag arbeiten - der Bereich des Testens werde bereits in anderen Projekten weiter erforscht.