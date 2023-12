Das österreichische Unternehmen Cargo-Partner hat dabei in den letzten Jahren stetig zugelegt, weshalb es sich im letzten Jahr auch in die Liste der größten 25 Luftfracht-Spediteure eingereiht hat. "Cargo Partner ist in der Tat zum ersten Mal im entsprechenden Ranking von Armstrong & Associates gelistet worden, nachdem man in den Jahren bereits sukzessive 'angeklopft' hat, so Jo Feiks, Corporate Director Product Management Air Cargo bei Cargo Partner auf dispo-Anfrage.



Anders als etwa bei Kühne+Nagel habe es Cargo-Partner dabei ohne Zukäufe oder ähnlichem ins Ranking geschafft. "Diese erfreuliche Listung hat freilich mit den aktuellen Geschäftsentwicklungen in unserer Branche zu tun, wo viele Sendungen aufgrund angespannter Lieferketten von See- und Schienentransport auf Luftfracht umdisponiert wurden. Unser Unternehmen hat es verstanden, den erhöhten Kundenbedarf vorab zu erkennen, und maßgeschneiderte Lösungen angeboten", so Feiks weiter.