Im Mai 2023 wurde die geplante Übernahme von Cargo-Partner durch die japanische Nippon Holding bekannt gegeben, nun sind mit 4. Jänner alle Anteile mehrerer Cargo-Partner-Tochtergesellschaften mit Sitz hauptsächlich in Zentral- und Osteuropa zu Nippon Express übergegangen. Dies geschehe über eine Zweckgesellschaft mit der hundertprozentigen Tochter der Nippon Express Europe. Diese wiederum sei eine europäische Holdingtochter der Nippon Express Holdings. Bei der Bekanntgabe der Übernahme wurde ein Kaufpreis von umgerechnet rund 845 Millionen Euro plus gewinnabhängig weiteren bis zu 555 Millionen Euro angegeben.

Die NX Group hat das Ziel, so NX-CEO Mitsuru Saito bei der Pressekonferenz zur Übernahme, einer der fünf führenden Logistiker weltweit zu werden - Übernahmen seien dabei ein wichtiger Hebel. Derzeit sehen sich die Japaner auf Rang 8 weltweit. Mit der Übernahme von Cargo-Partner fokussiert die NX-Gruppe vor allem Zentral- und Osteuropa, wo Cargo-Partner sehr stark sei, so Saito.

In Griechenland, Slowenien oder Kroatien sei die Gruppe etwa gar nicht präsent; im wichtigen Markt Polen sei die Gruppe zwar tätig, aber weit nicht so erfolgreich wie Cargo-Partner. Grundsätzlich gäbe es in Europa viele multinationale Konzerne, die auch dort ihr Headquarter hätten, was den Kontinent als Markt sehr interessant macht - aber auch in den wachsenden Regionen in Afrika oder Indien gäbe es interessante Märkte, wo die Gruppe noch nicht stark vertreten sei.

Grundsätzlich verfügen die NX-Gruppe und Cargo-Partner über einen unterschiedlichen Kundenstamm und unterschiedliche Stärken in bestimmten Ländern und Regionen. Was aber die konkreten Synergien und Möglichkeiten angeht, konnten Saito und Cargo-Partner-Gründer Stefan Krauter noch nicht definieren, denn man hätte bis zum endgültigen Zeitpunkt der Übernahme am 4. Jänner 2024 nicht strategisch miteinander sprechen dürfen. Nun beginne die intensive Phase von Management-Meetings, nach etwa 100 Tagen wolle man konkrete Pläne bekannt geben, so die Manager auf der Pressekonferenz.