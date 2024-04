Die deutsche Open Logistics Foundation hat einen europäischen eCMR-Standard auf Open-Source-Basis entwickelt - und in einem Pilotprojekt getestet. „Wenn Mitbewerber wie Rhenus und Dachser über die gleiche Open Source-Plattform mittels eCMR interagieren, dann wird dieser Standard definitiv branchenweite Akzeptanz finden“, so Fraunhofer-IML-Institutsleiter Michael ten Hompel.



Auch LKW Walter nutzt den digitalen Frachtbrief und spart nach eigenen Angaben und spart sich damit nach eigenen Angaben 1,5 Mio. Papierdokumente mit sechs Millionen Papierseiten ein - neben Einsparungen bei Prozessen. „Mit dem eCMR digitalisieren wir das wichtigste Begleitdokument für internationale Straßentransporte. Unsere Frachtführer und Kunden werden dank dieser Innovation an Effizienz gewinnen und erhalten in Echtzeit Zugang zu allen wichtigen Informationen zu jedem einzelnen Transport. Viele auf dem CMR basierende Prozesse werden durch die neue eCMR-Lösung stark automatisiert. Für uns als Unternehmen setzt der eCMR neue Standards bei Effizienz und Transparenz in der Lieferkette. Dazu fallen noch Millionen Papierseiten weg, worüber sich auch die Umwelt freut“, erklärt Michael Gschwandtner, Director Digital Business bei LKW Walter.