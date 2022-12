2010 bricht der isländische Vulkan Eyjafjallajökull aus und 100.000 Flüge werden gestrichen. Fracht im Wert von fast 50 Milliarden Euro erreicht ihre Ziele erheblich verspätet. Als der Lufthandel um den isländischen Luftraum herumgeleitet wird, müssen Unternehmen schnell alternative Kapazitäten in unbekannten Handelsrouten identifizieren und buchen. Die gleiche logistische Herausforderung wie in der Pandemie oder beim Ukraine-Krieg. Erfolgskritisch ist hier, die relevanten Informationen einer Fracht mit bestehenden oder neuen Lieferpartnern möglichst schnell auszutauschen und abzufertigen. Also all das bereitzustellen, was in den bis zu 50 Seiten des Frachtbriefes steht.