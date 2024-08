Die Verkehrsströme auf der Donau sind stark regional unterschiedlich verteilt. Der Donauabschnitt zwischen Wien und der slowakischen Grenze bei Wolfsthal bleibt weiterhin der am stärksten befahrene Abschnitt, auf dem 2023 über 4,5 Millionen Tonnen Güter transportiert wurden. Von diesen Mengen wurden mehr als 2,8 Millionen Tonnen stromaufwärts und 1,7 Millionen Tonnen stromabwärts befördert.

>>> Güterverkehr auf der Donau: "Wir brauchen Mr. oder Mrs. Donau"

Ein deutliches Ost-West-Gefälle zeigt sich im Vergleich der Donauabschnitte. Während zwischen Aschach in Oberösterreich und Passau in Bayern lediglich knapp 2,1 Millionen Tonnen transportiert wurden, übertrifft die über die Ost-Grenze verschiffte Gütermenge jene im Westen um mehr als das Doppelte.



Auch die Donauabschnitte zwischen Wien und Korneuburg, Korneuburg und Pischelsdorf sowie Pischelsdorf und Krems wiesen 2023 hohe Transportmengen von jeweils über 4 Millionen Tonnen auf. In der Wachau, im Nibelungengau, sowie im Strudengau und Machland wurden ebenfalls jeweils fast 3,8 Millionen Tonnen befördert.