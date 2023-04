Die Fachgruppe der Wiener Transporteure, der Brancheninitiative „LKW – Friends on the road“, der Nutzfahrzeughersteller MAN und das Wiener Transportunternehmen Herzer haben sich etwas ausgedacht: Um eine größere Wertschätzung für LKW-Fahrer zu erreichen und gleichzeitig den Beruf zu bewerben, werden diesmal 22 LKW-Fahrer statt Kindern gemeinsam mit den Spielern von Austria Wien und Austria Kärnten auf das Feld laufen.



Neben dem Ziel, die Wertschätzung für die Trucker zu erhöhen, soll die Aktion auch ein deutliches Signal senden, um auf den Mangel an LKW-Fahrerinnen & -Fahrern aufmerksam zu machen. Dazu sind auch zwei MAN-Sattelzugmaschinen mit der Aufschrift „Wir suchen Dich“ bzw. „Fahrer gesucht!“ vor dem Stadion ausgestellt, in deren Umfeld Flyer verteilt werden, die den Austria-Fans den Fahrerjob schmackhaft machen sollen.

Lesen Sie auch:

Fahrerlose LKW als Lösung des Fahrermangels >>

"Die Verfügbarkeit von Arbeitskräften sollte nicht wettbewerbsentscheidend sein" >>

Die Brancheninitiative „LKW – Friends on the road“ kämpft schon lange gegen den zunehmenden Mangel an LKW-Fahrerinnen & -Fahrern. Gemeinsam mit Austria Wien soll rund um das Heimspiel gegen Austria Klagenfurt am Sonntag um 14:30 Uhr eine breite Öffentlichkeit für das Thema sensibilisiert und die Wertschätzung der Berufsgruppe gesteigert werden. Mit einer ähnlichen Aktion machte im Jänner 2023 auch 1860 München in Deutschland auf das Thema aufmerksam.