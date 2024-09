91 Prozent der Fuhrparkmanager planen eine Steigerung ihrer Investitionen in digitale Flottenlösungen in den nächsten fünf Jahren. Mehr als die Hälfte der Fuhrparkleiter (52 Prozent) nannte Effizienzsteigerungen und geringere Betriebskosten als zwingenden Grund für Investitionen in digitale Lösungen. 49 Prozent der Fuhrparkmanager nannten die Verbesserung der Fahrer- und Fahrzeugsicherheit.

>>> Mobilität und Lieferketten neu denken

Künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und Elektrofahrzeuge werden als wichtigste Faktoren für die Zukunft des Flottenmanagements genannt. 32 Prozent der befragten Flottenmanager gaben an, dass KI und maschinelles Lernen in den nächsten Jahren den größten Einfluss auf das Flottenmanagement haben werden, 30 Prozent nannten in dem Zusammenhang Elektrofahrzeuge.



23 Prozent der Fuhrparkmanager setzen KI bereits heute ein und 35 Prozent planen dies in den nächsten fünf Jahren zu tun. Nahezu alle Befragten bestätigen, dass KI in Zukunft einen erheblichen Einfluss auf das Fuhrparkmanagement haben wird. 62 Prozent der Befragten erwarten, dass KI die Routenplanung und Logistik optimieren wird, 56 Prozent glauben, dass sie die Sicherheit der Fahrer verbessern wird, und 55 Prozent, dass sie die vorausschauende Wartung und das Asset-Management verbessern wird.

>>> Mit dieser Plattform lässt sich ein Elektro-Fuhrpark intelligent steuern

Nur 21 Prozent der Fuhrparkmanager zeigten sich besorgt darüber, wie KI ihren Arbeitsalltag verändern wird, wobei sich die größten Bedenken auf die Prozessintegration (53 Prozent) sowie den Datenschutz und die Datensicherheit (49 Prozent) beziehen.