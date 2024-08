Parallel dazu erfolgt auch bei der Tochtergesellschaft Transoflex Thermomed Austria ein Wechsel in der Führungsebene. Thomas Handlos tritt die Nachfolge von Stefan Gerber als Geschäftsführer Operations an. Gerber, der über 15 Jahre bei Transoflex tätig war, wird Handlos noch bis 2025 in dessen neue Rolle einarbeiten, bevor er sich aus dem aktiven Berufsleben zurückzieht.

Eugen Günther, Sprecher der Geschäftsführung von Transoflex Thermomed Austria, lobte Gerbers langjährige Verdienste und betonte die Bedeutung eines reibungslosen Übergangs. „Wir danken Stefan Gerber herzlich für seine erfolgreiche Arbeit und freuen uns, dass Thomas Handlos die Führung übernimmt“, so Günther. Neben Günther und Handlos bleibt Michael Schmidt als Verantwortlicher für Finanzen Teil der Geschäftsführung.



Der 45-jährige Handlos bringt umfangreiche Erfahrung aus seiner Zeit als Key Account Manager bei der Augustin Quehenberger Group sowie verschiedenen Positionen bei Transmed in Österreich, der Tschechischen Republik und der Slowakei mit. Seine Karriere führte ihn zudem durch Stationen bei Fiege und Schachinger Pharmalogistik & Logistik Holding in Wien.