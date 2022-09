Der drittgrößte Trailer-Hersteller in Europa Wielton, hat gemeinsam mit Kunden aus der Luftfrachtsparte den Air Cargo Master Mega entwickelt. Ausgestattet mit einem Rollsystem ist der Kofferauflieger speziell für den Transport von Luftfracht-Containern angepasst. Der robuste Aufbau garantiert den Schutz vor äußeren Einflüssen wie Witterung, Diebstahl oder Beschädigung. Damit eignet er sich vor allem für den Transport von wertvollen Gütern wie Elektronik, medizinischen Produkten, Kuriersendungen oder auch Möbeln.



Mit einer Innenhöhe von 2.950 bis 3.094 Millimetern ermöglicht der Air Cargo Master auch den Transport der größten Luftfracht-Container des Marktes. Dabei zeichnen ihn ein spezielles System pneumatischer Rollen des Herstellers Joloda, sowie ein elektronisches Verriegelungssystem zum Laden und Sichern von Containern und zur Sicherung der Hecktüren aus.

Während des Be- und Entladens werden Rollen aus dem Boden herausgehoben, um die Ware innerhalb des Aufliegers an die gewünschte Position zu verschieben. Während des Transports sind die Rollen im Boden des Trailers versenkt. Zusätzlich wird die Fracht durch spezielle mechanische Verriegelungen fixiert, die einen sicheren Stand während des gesamten Transports gewährleisten. Die zweiflügelige Hecktür aus Aluminium ist durch ein elektronisches Schloss verriegelt. Das garantiert höchste Sicherheit und entspricht den Frachtsicherheitsstandards der Transported Asset Protection Association (TAPA).



Das Fahrzeug verfügt über einen robusten Rahmen aus hochfestem Stahl S700 und Stahl S355. Dieser ist zusätzlich durch eine KTL-Korrosionsschutzbeschichtung geschützt. Die Nutzung von Isotherm- und GFK-Platten mit einer Stärke von 20 bis 25 Millimetern verleiht dem Aufbau zusätzliche Stabilität. Serienmäßig ist das Fahrzeug mit großen Rampenpuffern aus Gummi ausgestattet, die den Rahmen beim Anfahren an die Rampe abfedern und den Auflieger schützen.

„Bei der Entwicklung des Air Cargo Masters haben wir eng mit unseren Kunden der Luftfrachtspeditionen zusammengearbeitet. Das Modell basiert auf einem Prototyp, den wir für LINK entwickelt und hergestellt haben“, so Geschäftsführer Holger Kauer. „Uns ist es besonders wichtig, dass Kunden bei uns nicht nur den Standard, sondern speziell auf ihre individuellen Anforderungen zugeschnittene Produkte bekommen.“



Bevor Wielton Trailer in Serienproduktion gehen, werden alle Prototypen in der hauseigenen Testanlage einem Belastungstest unterzogen. Wie im Zeitraffer kann ein Straßensimulator bis zu einer Million Kilometer in wenigen Wochen abbilden – und das sowohl bei On- als auch Off-Road-Bedingungen. So wird die Serienreife bei optimaler Konstruktion und höchster Produktqualität sichergestellt.