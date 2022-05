Cargo-Partner expandiert in Großbritannien mit Aztek-Kauf

Etwas mehr als ein Jahr nachdem Cargo-Partner seine Geschäftstätigkeit in Großbritannien mit einem ersten Büro in Manchester begonnen hat, schließt das Unternehmen nun die Übernahme von Aztek International ab, nachdem es im Jahr 2021 zunächst ein Drittel der Anteile erworben hat. Durch diesen Schritt ist das Team im Vereinigten Königreich in den letzten 15 Monaten von 13 auf 55 Mitarbeiter an insgesamt drei Standorten gewachsen.



Stefan Krauter, CEO von Cargo-Partner, erklärt die strategische Überlegung hinter dieser Investition: „Wir arbeiten seit 15 Jahren mit Aztek zusammen und haben uns von Anfang an gegenseitig beim Wachstum und der Entwicklung unseres Geschäfts unterstützt. Diese Akquisition wird unser bestehendes Dienstleistungsportfolio in Großbritannien, insbesondere im Straßensammelverkehr, erheblich ergänzen. Darüber hinaus wird das stark erweiterte Team unsere Kunden auch weiterhin erfolgreich unterstützen, ihre Lieferketten in ganz Europa am Laufen zu halten und die komplexen Brexit-Zollanforderungen zu bewältigen.“



Neben der Unterstützung von Kunden bei Post-Brexit-Zollverfahren hat der Logistikdienstleister einen Fokus auf Expresslösungen bei besonders zeitkritischen Transporten gelegt. Seit der Eröffnung der Niederlassung hat das Cargo-Partner-Team zahlreiche Notfall-Luftfrachtsendungen für Kunden aus der Automobil-, Luft- und Raumfahrt-, Gesundheits-, Einzelhandels- und Konsumgüterindustrie erfolgreich abgewickelt.



Cargo-Partner hat traditionell eine sehr starke Präsenz in Mittel- und Osteuropa, investierte zuletzt jedoch erheblich, um seine Präsenz auch in Westeuropa weiter auszubauen. Neben Niederlassungen in Deutschland und Benelux, wo man seit 20 Jahren vor Ort ist, hat Cargo-Partner sein Netzwerk kürzlich um Irland, Italien, Spanien, Schweden und Großbritannien erweitert.