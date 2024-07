Logistik-Dienstleister : Logserv ist nun umfassender Logistikdienstleister für Voestalpine in Krems

Voestalpine Krems Finaltechnik und LogServ arbeiten nun in allen Logistikfragen am Standort Krems eng zusammen. Damit ist LogServ nun alleiniger Logistikdienstleister am Voestalpine Standort Krems.