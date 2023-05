Der Fachkräftemangel in der Branche ist evident, es sei nach wie vor schwierig, qualifiziertes Personal zu finden, heißt es von LogServ. Das betreffe aber nicht nur die operativen Bereiche, wo beispielsweise Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen für den Bahnbetrieb oder Fahrer und Fahrerinnen für Schwer- und Sonderfahrzeuge gesucht werden, sondern siehe sich mittlerweile durch alle Bereiche. LogServ spreche hier vom „Run for Workforce“.



„Es gibt viele Projekte, wo wir versuchen, an allen möglichen Stellen anzusetzen. Wir bilden Menschen in unserer Verkehrsakademie als Spezialisten für den Bahnbereich aus. Wir kooperieren im nächsten Level, wenn es nicht um den Bereich der Arbeiterinnen und Arbeiter geht, stärker mit Schulen, Fachhochschulen, HTL, und so weiter, um junge Menschen für unser Unternehmen zu begeistern“, erklärt Christian Janecek. Traineeprogramme wie etwa für Logistics Engineers“ hätten sich bewährt, weshalb nun auch ein Traineeprogramm für den Bahnbereich gestartet wurde.



Zusätzlich erweitert das Unternehmen seinen Aktionsradius auch über die Staatsgrenzen hinaus und sucht zukünftiges Bahnpersonal aus Bosnien und Kroatien. Aktuell seien 14 Mitarbeiter erfolgreich im Einsatz, erklärt Markus Schinko. Bei diesem „sehr umfassenden Programm“ wird Personal in den genannten Ländern gesucht, die noch im Land selbst einen sechsmonatigen Sprachkurs absolvieren. „Wir investieren sechs Monate lang in die Sprachausbildung der potenziellen Mitarbeiter, die auch in dieser Phase bereits ein Gehalt von uns bekommen. Dann in Österreich folgt die fachliche Ausbildung. Die Mitarbeiter gehen erst dann danach wirklich in den operativen Einsatz.“



Neben der Ausbildung wird vor allem auch auf die soziale Komponente Wert gelegt. Das Unternehmen begleite den neuen Mitarbeiter durch ein Buddy-System auf allen möglichen Wegen: Von der Wohnungssuche über Amtswege bis hin zu Vereinstätigkeiten. „Die umfassende Integrationsunterstützung durch professionelle Experten erleichtert den Einstieg der neuen Mitarbeiter und erzeugt auch eine große Bindung an das Unternehmen“, erklärt Schinko.



Eingesetzt werden die neuen Kollegen im Bereich der Werksbahn. „Für die Verschubtätigkeiten bekommen wir in Österreich fast keine Mitarbeiter mehr. Die neuen Mitarbeiter haben auch die Möglichkeit, sich im nächsten Schritt in Richtung Triebfahrzeugführer weiterzuentwickeln. Parallel wird die Sprache immer besser und gefestigt. Das ist für Triebfahrzeugführer noch wichtiger“, so Schinko abschließend.