Um die im internationalen Handel entstehenden Herausforderungen, wie die richtige Regulierung von Verpackungsmüll und den Schutz der Umwelt, zu meistern, besitzen globale Reglements schon lange Gültigkeit. Mit dem Ziel, nationale Vorgaben zur Etablierung einer Kreislaufwirtschaft zu vereinheitlichen, trat 1994 die EU-Verpackungsrichtlinie in Kraft. Diese regelt seit fast 30 Jahren europaweit den Umgang mit Verpackungsmaterialien und wurde im Lauf der Zeit mehrfach aktualisiert.



Mitgliedsstaaten stehen somit in der Pflicht, Bestimmungen festzulegen, die die Menge an Verpackungsmüll reduzieren. In Deutschland setzt das VerpackG seit 2019 die europäische Richtlinie in ein nationales Gesetz um. Seit 2022 müssen Transport- und Verkaufsverpackungen im Register LUCID eingetragen werden. Logistiker sehen sich dadurch mit unterschiedlichen Pflichten konfrontiert. Obwohl Unternehmen beide Arten eintragen müssen, werden nur Verkaufsverpackungen lizenziert und gemeldet.



Transportverpackungen wie Paletten hingegen müssen trotz fehlender Lizenzierung sachgerecht entsorgt und dem Wertstoffkreislauf zugeführt werden. Erstinverkehrbringer stehen somit in der Pflicht, diese nach Verwendung ohne zusätzliche Kosten zurückzunehmen und für ihre Verwertung zu sorgen. Je nach Art können Wertstoffhöfe benutzte Paletten auch aufbereiten. Zudem bieten Speditionen ein Tausch- und Pfandsystem für Verbraucher an.



Für den fachgerechten Import oder Export dürfen allerdings nur Paletten zum Einsatz kommen, die den internationalen Standards zur Behandlung von Holzverpackungen entsprechen. Entwickelt von der UN-Unterorganisation International Plant Protection Convention (IPPC) zielt der Internationale Standard für Pflanzengesundheitliche Maßnahmen Nr. 15 (ISPM 15) auf die richtige Behandlung von Holzverpackungen im globalen Handel ab.



Mithilfe von einer ökologisch sinnvollen Erhitzung in Trockenkammern, in denen das zu verwendende Holz für mindestens 30 Minuten eine Kerntemperatur von 56 Grad erreichen muss, kann die Einhaltung dieser Vorgaben gesichert werden. Ob eine Umsetzung gemäß der vorgegebenen Standards stattfand, können Logistiker an den vorhandenen Einbränden auf den Mittelklötzen von EPAL-Paletten erkennen. Die Realisierung der ISPM-15-Norm regelt in Deutschland die Pflanzenbeschauverordnung. Sie stellt eine Notwendigkeit für den internationalen Transport dar, um das Einschleppen und Verbreiten von invasiven Schädlingen durch Holzverpackungsmaterialien zu verhindern und auf diese Weise die heimische Flora und Fauna zu schützen.