Paketwände sind eine flexible Bestell-und Abholmöglichkeit für Konsumenten. Mit dem Start der Zusammenarbeit in Österreich von GLS und Storebox werden nun 36 Paketwände an 36 Standorten installiert.



„Mit Storebox haben wir einen weiteren starken Partner an unserer Seite, der unsere Kunden zeitunabhängiger macht und ihnen das Empfangen, Versenden und Retournieren von Paketen rund um die Uhr ermöglicht,“ erklärt GLS-Managing Director Christian Schöninger die Zusammenarbeit.



Storebox bietet Lager-und Logistiklösungen sowohl im Selfstorage Bereich als auch für Unternehmen, wobei es seine Lösungen im Geschäftskunden-Bereich weiter ausbauen will. Das Ziel ist, die letzte Meile sowohl innerstädtisch wie auch in ruralen Gebieten effizient zu gestalten. Die veränderten Bedürfnisse und der Wunsch nach zeitlich ungebundenen Bestell- und Abholservices beeinflussen das Konsumverhalten, Unternehmen müssen daher digitalisierte und kontaktlose Abholungen in nächster Nähe ermöglichen.



Im Bereich der City-Logistik wird es zunehmend wichtiger, das Netz noch dichter zu gestalten, der Wunsch nach einem hohen Grad an Flexibilität wächst deutlich. “Um als Unternehmen im E-Commerce attraktiv zu bleiben und Relevanz zu behalten, bedarf es innovativer Lösungen zur Überbrückung der Last Mile für Kunden - mit den Paketwänden für GLS reagieren wir auf die steigende Nachfrage und optimieren das Kundenservice”, so Storebox-CEO Johannes Braith.