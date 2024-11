Die Setlog-Analyse zeigt, dass die Bestellungen in Stückzahlen im Vergleich zum Vorjahr um durchschnittlich 1,9 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zu den Einbrüchen der vergangenen Jahre ist das allerdings wenig: 2023 waren die Bestellmengen im Vergleich zu 2022 um satte 18 Prozent zurückgegangen. „Unsere Momentaufnahme deckt sich mit den Prognosen des Handelsverbands Deutschland“, erklärt Setlog-Geschäftsführer Ralf Düster. Grund für die verhaltene Entwicklung sind laut Düster die unsicheren wirtschaftlichen Rahmenbedingungen: hohe Inflation, geopolitische Krisen in der Ukraine und im Nahen Osten sowie politische Unsicherheiten in den USA und Deutschland.

Nach Informationen des Instituts für Handel, Absatz und Marketing (IHaAM) seien Erwartungen für das vierte Quartal 2024 - inklusive dem Weihnachtsgeschäft - innerhalb der Europäischen Union in 18 Ländern positiv und in sieben negativ. Im EU-Durchschnitt habe sich der Saldo aus positiven und negativen Erwartungen in diesem Jahr im September wieder - wenn auch verhalten - ins Positive gedreht (+1 Prozentpunkt).

Für das Weihnachtsgeschäft 2024 sei die Branche jedenfalls in den allermeisten EU-Ländern optimistisch. Im tiefroten Bereich verharrt - neben Österreich - vor allem Deutschland mit einem Geschäftslageindikator im Einzelhandel von -31 Prozentpunkten. Damit sind die Erwartungen im deutschen Einzelhandel noch deutlich pessimistischer als in Österreich.

Der Handelsverband Deutschland (HDE) hat seine Umsatzprognose für das Weihnachtsgeschäft bereits nach unten korrigiert: Nominal wird nur noch ein Plus von 1,3 Prozent erwartet. Real, also bereinigt um Preissteigerungen, entspricht dies einem Nullwachstum. Zu Jahresbeginn war der Verband noch von einem nominalen Plus von 3,5 Prozent ausgegangen.