Auch für Italiens Premierministerin Giorgia Meloni ist der Green Deal in seiner jetzigen Form zu "schädlich" für die europäische Wirtschaft, weshalb sie sich bei der neuen EU-Kommission dafür einsetzen will, diesen zu "korrigieren". "Menschen, die Freunde Europas sind, müssen den Mut haben, zu sagen, was nicht funktioniert", sagte Meloni in einer Ansprache vor dem Industriellenverband Confindustria in Rom.



Davor hatte Confindustria-Chef Emanuele Orsini erklärt, der Green Deal sei voller Fehler, die die europäische Industrie in Gefahr brächten. "Dekarbonisierung um den Preis der Deindustrialisierung ist ein Debakel", warnte Orsini. Meloni sagte, sie stimme Orsini zu. "Ich danke ihm dafür, dass er die katastrophalen Folgen des ideologischen Ansatzes des europäischen Green Deals so deutlich angesprochen hat", sagte die Premierministerin. Dabei bekräftigte sie "Engagement der Regierung, diese Entscheidungen zu korrigieren".



"Die Herausforderung des ökologischen Übergangs kann nicht bedeuten, Tausende von Arbeitsplätzen zu vernichten und ganze Industriezweige zu demontieren, die Wohlstand und Beschäftigung schaffen. Der Abschied von Verbrennungsmotoren bis 2035, in etwas mehr als einem Jahrzehnt, ist eines der deutlichsten Beispiele für diesen selbstzerstörerischen Ansatz", so Meloni.



"Man hat sich für die Zwangsumstellung auf eine Technologie entschieden, die elektrische, für die wir nicht die Rohstoffe besitzen, wir die Wertschöpfungsketten nicht kontrollieren, die Nachfrage relativ gering ist, der Preis für die meisten unerschwinglich ist und die europäischen Produktionskapazitäten nicht ausreichen", warnte die Ministerpräsidentin.



Italien will der EU-Kommission einen Vorschlag vorlegen, damit die Überprüfung des Produktionsstopps für Verbrennungsmotoren bis 2035 auf die erste Hälfte des Jahres 2025 vorverlegt wird. In Bezug auf das Aus von Benzinautos könne man nicht zwei Jahre mit einer Entscheidung warten, argumentierte der italienische Industrieminister Adolfo Urso (Fratelli d'́Italia).