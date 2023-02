Onlinehandel mit Pharmaprodukten ist eine der am schnellsten wachsenden E-Commerce-Branchen der Welt. Mit einem Sortiment von mehr als 24.000 rezeptfreien Produkten und fast 16.000 verschreibungspflichtigen Medikamenten ist Apotea.se Schwedens größte Online-Apotheke. Seit dem Start im Jahr 2012 ist der Umsatz von rund 1,1 Millionen Euro auf inzwischen gut 450 Millionen Euro gestiegen.



Neben der ohnehin positiven Auftragslage führte die Pandemie zu einem weiteren deutlichen Wachstumsschub. Die ständig steigenden Bestellungen stellten das Apotea-Logistikzentrum im Gewerbegebiet Morgongåva, rund zehn Kilometer westlich von Uppsala, vor wachsende Herausforderungen. „Apotea ist eine Online-Apotheke; unser Geschäftsmodell basiert auf schnellen und kostenlosen Lieferungen sowie einem großen Sortiment", erklärt Pär Svärdson, CEO von Apotea. „Schnell, günstig und kostenloser Versand sagt viel über das aus, was wir hier tun. Und das ist es, was unseren Kunden wichtig ist.“



Aus dem 2018 eingeweihten, 38.000 Quadratmeter großen Apotea-Logistikzentrum werden jeden Monat rund eine Million Pakete auf den Weg zu den Kunden gebracht. Doch angesichts der rapide steigenden Nachfrage drohte die schnelle Auftragsabwicklung ins Stocken zu geraten. Mit dem Ziel, die Auslieferung zu optimieren, die Effizienz zu steigern und etwaige künftige Schwankungen im Auftragseingang besser zu bewältigen, fokussierte man sich im Jahr 2022 folglich auf die Automatisierung der Intralogistik.



Apotea investierte in eine Komplettlösung zur vollautomatisierten Lagerung, Kommissionierung und Versandabwicklung von Element Logic. Die Lösung deckt den gesamten Prozess von der Anlieferung bis zur Auslieferung über eine Autostore-Anlage, Pickroboter eOperator und Fördertechnik mit zusätzlichen Anlagentechnik ab. „Konzeption und Anlagenkomponenten sind das Ergebnis einer internationalen Zusammenarbeit von Element Logic, AutoStore, RightHand Robotics und Apotea“, erläutert Joachim Kieninger, Director Strategic Business Development Element Logic Deutschland. „Insgesamt eine durchgängig skalierbare Lösung, die auch in vorhandene Materialflüsse integrierbar ist.“



Für Apotea erstellte Element Logic eine Autostore-Anlage mit 25.000 Behälterstellplätzen, von denen aktuell 20.000 belegt sind. Mit dem Autostore-Konzept werden die Behälter der Kleinteilelagerung in Schächten übereinander gestapelt und von kleinen Robotern, soge-nannten Robots, ein- und ausgelagert.



Die Behälterstapel werden in einem aus Standardkomponenten bestehenden Aluminium-Raster, dem sogenannten Grid, gelagert. Auf dessen Oberfläche arbeiten bei Apotea 30 agile Autostore-Roboter der Serie R5. Die wegeoptimierten Routen werden von der Steuereinheit berechnet. Die Roboter übernehmen rund um die Uhr die Ein-, Um- und Auslagerungen und bedienen vier integrierte Arbeitsstationen, sogenannte Karussell-Ports für höhere Lagerdurchsätze, mit Quellbehältern.



Die vollständige Kontrolle über den Inhalt der Behälter hat die Systemsoftware. An den Arbeitsstationen werden die kommissionierten Waren zur weiteren Bearbeitung an die Mitarbeitenden übergeben. Im Logistikzentrum von Apotea sind die Prozesse nahtlos in andere Automatisierungslösungen integriert.



Im Vergleich zu einem manuellen Lager ist die Kommissionierleistung mit Autostore zehnmal höher. Bei Apotea ist die Durchsatzleistung der Anlage zunächst auf 800 Auftragszeilen pro Stunde ausgelegt. Diese kann jedoch zukünftig flexibel gesteigert werden. Nach der Kommissionierung an der Autostore-Anlage geht der Auftrag entweder direkt in den Warenausgang oder wird zur Vervollständigung mit weiteren Produkten bereitgestellt. Besonderheit: Drei der vier Karussel-Arbeitsstationen sind mit eOperator Kommissionierrobotern ausgestattet.