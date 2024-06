16 Produkte und Lösungen von 15 Unternehmen in sieben Kategorien wurden in diesem Jahr für den International Intralogistics and Forklift Truck of the Year (IFOY) Award nominiert. Sie mussten in einem dreistufigen Audit bestehen – dem IFOY Testprotokoll, dem wissenschaftlichen IFOY Innovation Check und dem Jurytest. Dabei werden nicht die Nominierten untereinander, sondern mit ihren Wettbewerbern am Markt verglichen.



"Innovation ist beim IFOY Award immer im Fokus, aber wir sehen eine zunehmende Gewichtung von Kundennutzen und Praktikabilität. Das hat in diesem Jahr den Ausschlag gegeben und ich denke, das wird in den kommenden Jahren eine immer größere Rolle spielen. Und eines zeigt das Finalfeld auch überdeutlich: Automatisierung, Autonomisierung, Digitalisierung und KI sind der klare Trend, aber Stapler und Lagertechnik sind längst nicht tot", kommentiert die Jury-Vorsitzende Anita Würmser.