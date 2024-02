Victor, aus deiner Sicht: Wie ist der Stand der Entwicklungen in der mobilen Robotik?



Victor Splittgerber Man würde denken, wenn man sich etwa eine Messe wie die Logimat ansieht, dass die Robotik viel weiter ist, als es tatsächlich Realität ist. Wenn man in ein zufällig gewähltes Lager geht, findet man wenig bis keine Robotik, da fahren Gabelstapler oder Förderbänder. Das zeigt, dass wir wirklich ganz am Anfang sind. Irgendwann verkauft man einen Gabelstapler gar nicht mehr ohne das Feature, dass er autonom fährt – weil er es kann. Das wird zu einem Basisfaktor. So wie ein Abstandstempomat im Auto mittlerweile ein Basisfeature ist.



Sind vor allem europäische Lager eher weniger automatisiert? Oder hängt der Grad der Automatisierung eher von der Branche oder der Unternehmensgröße ab? Kann man hier Gemeinsamkeiten finden?



Was wir wahrnehmen ist, dass eher der Unterschied zwischen den verschiedenen Unternehmen sehr groß ist, und es nicht auf die Region oder die Unternehmensgröße ankommt. Ich kann noch kein Muster erkennen, außer der Unternehmenskultur. Es gibt Unternehmen, die eher konservativ sind und sehr lange beobachten. Und es gibt Unternehmen, die sich jetzt schon darüber Gedanken machen, wie sie unterschiedliche Roboter managen können oder sich fragen, welcher Roboter wie viel genutzt wird. Da gibt es natürlich eine Lernkurve, und wir holen mit der Beratung Unternehmen sehr früh ab und begleiten sie bei der Einführung. Mit unserer Softwareplattform arbeiten wir in der Regel mit Unternehmen, die eben schon weiter sind, teilweise Tausende von Robotern im Einsatz haben und sich über Optimierung Gedanken machen. Man macht sich keine Gedanken darüber, wie man beim Service der mobilen Roboter sparen kann, wenn man gerade dabei ist, die ersten zehn Geräte einzuführen. Es wird aber immer schwieriger aufzuholen – beziehungsweise immer teurer – weil man sich die Lernkurve erkaufen muss. Der Kulturwandel, der mit der Automatisierung einhergeht, braucht Zeit – und der wird bei einigen Unternehmen schon verschlafen.



Das ist wohl auch ein wichtiger Punkt: Es ist ein Kulturwandel und nicht die bloße Einführung von Technologie. Das heißt es braucht vermutlich auch Zeit, die Mitarbeiter auf diese Änderungen vorzubereiten.



Genau. Es ist wichtig, Akzeptanz für die neuen Technologien zu schaffen, um die Kompetenz im Unternehmen aufzubauen. Es gibt immer Leute, die begeistert auf so ein Thema aufspringen, aber auch die müssen ausgebildet oder an das Thema herangeführt werden. Und natürlich gibt es Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die das eher ablehnen. Da hilft es, Schritt für Schritt vorzugehen. Deswegen gibt es eine gewisse Geschwindigkeit, die man nicht überschreiten sollte. Wenn die Veränderungen zu schnell gehen, wird der gesamte Prozess abgelehnt, und dann funktionieren die Projekte nicht.



Welche Probleme kann die Automatisierung in der Logistik mittlerweile lösen, wo ist es schwieriger?



Einige Prozessschritte sind sehr gut automatisierbar, andere total schwierig und noch nicht gelöst. Die Laufwege, die ein Kommissionier-Mitarbeiter macht, kann man problemlos automatisieren. Was viel schwieriger ist, ist der Griff in die Kiste. Da den richtigen Artikel zu greifen, zu finden, mit einer Bandbreite an Artikeln. Das ist aber etwas, das auch immer besser funktioniert. Oder wenn man zum Beispiel Paletten in zwölf Metern Höhe in einen Regalplatz stellen muss ist die Frage, wie viel Platz man links und rechts hat. Da kommt es von Fall zu Fall darauf an was eben funktioniert und was nicht - beziehungsweise was sich lohnt oder nicht.



Beratung ist also ein wichtiger Teil eurer Arbeit – also auch zu fragen: Lohnt sich das?

Genau. Wir beraten viele Unternehmen auf einer strategischen Ebene zu Automatisierung. Wir schauen über unterschiedliche Standorte hinweg alle Anwendungen an, die man automatisieren könnte. Dann ergeben sich in der Regel zwei, drei Prozesse, die am einfachsten über verschiedene Standorte zu implementieren sind, denn dann hat man einen schnellen Return on Investment. Außerdem möchte man die Komplexität zu Beginn nicht so extrem hoch halten, sondern erstmal mit den einfachen Dingen anfangen.