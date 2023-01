Die Akquisition soll die weltweite Präsenz und die Marktposition von Jungheinrich weiter stärken. Das Unternehmen nutze damit die Chance, mit einem strategischen Schritt in ein großes und schnell wachsendes Marktsegment in den USA einzutreten, so Jungheinrich in einer Aussendung. Durch die flächendeckende Präsenz von Storage Solutions erhält Jungheinrich Zugang zu wichtigen Logistik-Knotenpunkten in den USA und die Möglichkeit, europäische Bestandskunden auch in diesem Markt zu unterstützen.



Der Erwerb einer solchen Wachstumsplattform in den USA bietet zudem das mittelfristige Potenzial, eine Präsenz in den angrenzenden Ländern Kanada und Mexiko aufzubauen. Die Akquisition ergänzt die bestehende Partnerschaft von Jungheinrich mit Mitsubishi Logisnext Americas (MLA), die weiterhin die einzige Aktivität von Jungheinrich auf dem nordamerikanischen Markt für Flurförderzeuge bleiben und von der Transaktion nicht berührt wird.



Durch die Bündelung ihrer Kompetenzen und Fähigkeiten werden Jungheinrich und Storage Solutions gemeinsam die Weiterentwicklung innovativer Automatisierungslösungen vorantreiben. Lagerautomatisierung hat für die Kunden von Storage Solutions und Jungheinrich gleichermaßen Priorität. Das globale Marktwachstum in diesem Bereich soll im Zeitraum 2021 bis 2025 im Schnitt zehn Prozent pro Jahr (CAGR) erreichen.



Jungheinrich geht davon aus, dass sich die Akquisition von Beginn an positiv auf den Gewinn je Aktie, den Free Cashflow je Aktie und die bereinigte EBIT-Marge auswirken wird. Das im Rahmen der Strategie 2025+ formulierte Ziel, insbesondere durch anorganisches Wachstum 20 Prozent des Umsatzes außerhalb Europas zu erzielen, wird durch den deutlichen Zuwachs um mehr als 300 Mio. US-Dollar Jahresumsatz von Storage Solutions untermauert.



Lars Brzoska, Vorsitzender des Vorstandes der Jungheinrich AG: „Die Akquisition von Storage Solutions ist ein wichtiger Schritt bei der Umsetzung unserer Strategie 2025+. Sie ist eine ausgezeichnete Gelegenheit, unsere geografische Präsenz in den USA zu erweitern und eine starke strategische Plattform für das Wachstum in der Lagerautomatisierung in der gesamten Region zu schaffen. Storage Solutions ist ein etabliertes und erfolgreiches Unternehmen mit einem attraktiven Kundenstamm und einem hervorragenden Management-Team. Wir sehen große Chancen in der Kombination der Lager- und Automatisierungskompetenzen beider Unternehmen, zum Nutzen der Kunden in den USA sowie unserer europäischen Kunden mit Aktivitäten in Nordamerika.“



Kevin Rowles, Vorstandsvorsitzender von Storage Solutions: „Den nächsten Wachstumsschub wird unsere Branche absehbar durch den zunehmenden Bedarf an Lagerautomatisierung erhalten. Storage Solutions verfügt über umfassende Kompetenz im Bereich der Regaltechnik sowie in der Automatisierung und Digitalisierung. Diese wollen wir weiter ausbauen, da die Nachfrage angesichts starker wirtschaftlicher Fundamentaldaten kontinuierlich steigt. Wir freuen uns darauf, die Chancen für weiteres Wachstum gemeinsam mit Jungheinrich zu nutzen.“



Vorstand und Aufsichtsrat von Jungheinrich haben der Transaktion zugestimmt. Der Vollzug der Akquisition wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Er steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsbedingungen, einschließlich der fusionskontrollrechtlichen Freigabe in den USA.