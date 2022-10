Dabei könnte der Fachkräftemangel buchstäblich gefährlich werden, denn neun von zehn Logistiker in Deutschland sehen den Fachkräftemangel als größtes Hemmnis beim Einsatz digitaler Anwendungen in der Branche - und das bremst Bemühungen um mehr IT-Sicherheit deutlich aus.



Zu wenige qualifizierte Mitarbeiter verlangsamen auch den Einsatz digitaler Anwendungen in der Branche. Doch auch Schwierigkeiten beim Umgang mit Daten bremsen den Digitalisierungsfortschritt in der Logistik. So wird die Sorge um den Verlust der eigenen Datenhoheit (52 Prozent) als großer Hemmschuh für die Digitalisierung in der Logistik betrachtet. Zudem klagen laut der Bitkom-Studie 56 Prozent über die Vorschriften zum Datenschutz und 46 Prozent sehen ein Hemmnis in der unzureichenden Datenverfügbarkeit.



"Steigende Cyberrisiken sind ein negativer Effekt der digitalen Transformation, die wiederum Voraussetzung für nachhaltigen Erfolg ist. Dieser Effekt schlägt erst jetzt langsam durch und kann gerade bei Industrieunternehmen existenzbedrohlich werden - vor allem dann, wenn das Thema in der Vergangenheit vernachlässigt wurde oder aufgrund der Bewältigung von Krisenfolgen einfach nicht mit der notwendigen Priorität verfolgt werden konnte", so Ralf Sauter, Studienleiter und Partner bei der Managementberatung Horváth. "Mit zunehmender Vernetzung und intelligenter Steuerung steigt das Risiko von Cyberattacken."