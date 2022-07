Während in der Blechfertigung die Einhaltung strikter Taktzeiten gefordert war, sollten die beiden AGV L1 auf Abruf zur Verfügung stehen, um anfallende Transporte zu übernehmen. Dreh- und Angelpunkt sind zwei Bahnhöfe mit Ladestation, an denen die Fahrerlosen Transportsysteme auf Aufträge warten. Die Scharnierbänder und Ketten mit einem Gewicht von bis zu 1.000 kg werden auf anwendungsspezifisch konstruierte Schwerlasttrolleys verladen. Ist ein Auftrag komplett, fordert der Werker über die SAP-Benutzeroberfläche seines PCs die Abholung an. Das FTF unterfährt den Trolley und dockt für den Transport mittels Hubsäulen an vier Verbindungspunkten an, sobald die Infrarot-Überwagenerkennung signalisiert, dass die korrekte Position erreicht ist.



Mögliche Zielorte sind das Warenlager, die Fertigung sowie die Versandabteilung. „Die größte Herausforderung bei diesem Teil des Projekts war die Genauigkeit, mit der die Trolleys an den Be- und Entladestationen positioniert werden mussten“, erklärt Kalk. “Um einen sicheren Stand an der Verladeposition zu gewährleisten, müssen die Rollen des Trolleys millimetergenau in eine Führungsschiene eingefädelt werden.“ Am Zentrallager, dem zweiten Umschlagbahnhof, werden die Trolleys auf acht Pufferplätzen mit Bauteilen für die Anlagenmontage beladen. Ist eine Lieferung komplett, generiert der Lagerarbeiter in SAP einen Transportauftrag, indem er den QR-Code des Stellplatzes einscannt und das Ziel festlegt. „Jedem Zielort ist eine feste ID zugeordnet, die bei Auftragsgenerierung durch den Lagermitarbeiter eingegeben werden muss“, erläutert Spohn das System. „Auf die gleiche Weise veranlassen die Monteure die Abholung eines vollständig entladenen Trolleys.“

Die Länge des Wegenetzes, das die AGV dabei befahren, beträgt mehr als 2,5 Kilometer. Die Routenführung erfolgt dabei weitgehend über Konturnavigation, da es im Betrieb nur wenig Veränderung der für die Navigation notwendigen, markanten Orientierungspunkte gibt. Lediglich an einigen Stellen mit stark variierenden Konturen, wie beispielsweise im Versandlager, wird die virtuelle Spurführung durch Dreiecksreflektoren abgesichert. Diese sind mit Magneten am Hallenboden befestigt, um bei innerbetrieblichen Großtransporten leicht ab- und wieder aufgebaut werden zu können. Zur Eigenlokalisierung in der Halle orientieren sich die FTF orientieren darüber hinaus an RFID-Tags.



„Durch die Konturnavigation können alle Transporte mit den AGV L1 Geräten wege- und zeitoptimiert durchgeführt werden“, berichtet Spohn. „Ist der kürzeste Weg nicht befahrbar, wird dies durch die Steuerungssoftware an das AGV gemeldet und es wählt automatisch eine andere Route aus, um möglichst effizient ans Ziel zu gelangen.“ Insgesamt stehen den Fahrerlosen Transportrobotern dabei 2.500 Streckenvarianten zur Verfügung. „Da bei einigen Fahrmanövern eine hohe Genauigkeit gefordert ist, haben wir uns dort für eine Hybridnavigation aus Magnetspur und virtueller Spur entschieden“, erklärt Kalk eine Besonderheit. „Dies bringt große Vorteile, da die Prozesssicherheit durch das Zusammenspiel der beiden Systeme immens verbessert wird.“